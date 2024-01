In UK le cabine della fibra diventano colonnine elettriche

Il Gruppo BT ha annunciato che attiverà la sua prima colonnina di ricarica elettrica costruita da un armadietto stradale tradizionalmente utilizzato per conservare cavi per banda larga e telefonici. L’annuncio segna il primo passo nel lancio di nuovi trial tecnici, esplorando la possibilità di aggiornare fino a 60.000 armadietti per aiutare a soddisfare gli obiettivi di sostenibilità del governo.

Arriva quindi finalmente nelle fasi finali il progetto del quale avevamo parlato mesi fa. Sviluppate per risolvere le esigenze di infrastruttura di ricarica EV riprogettando l’arredamento stradale esistente, le colonnine di questo progetto pilota esploreranno come la soluzione potrebbe essere scalata per affrontare la mancanza di stazioni di ricarica sulle strade del Regno Unito.

Mentre le ambizioni del governo del Regno Unito sono di aumentare il numero di punti di ricarica dagli attuali 53.000 a 300.000 entro il 2030, anche in UK la difficoltà all’accesso alla ricarica sta creando una barriera significativa all’acquisto di auto elettriche.

Come funziona?

La soluzione di ricarica proposta da BT funziona adattando gli armadietti stradali con un dispositivo che permette di condividere energia rinnovabile a un punto di ricarica insieme al servizio di banda larga esistente, senza la necessità di creare una nuova connessione elettrica.

La ricarica EV può essere implementata sugli armadietti attualmente in uso per servizi di banda larga in rame o su quelli destinati alla dismissione, a seconda dello spazio e dell’energia disponibili all’unità. Una volta che l’equipaggiamento non è più necessario per la banda larga e viene riciclato, possono essere aggiunti ulteriori punti di ricarica EV​. Ciò consente il riutilizzo dell’infrastruttura esistente distribuendo più punti di ricarica rapidamente.

La prima colonnina di questo genere sarà installata in Scozia nelle prossime settimane.

