Le foto spia della Volvo EM90 a poche settimane dal debutto

La Volvo EM90 sarà presentata ufficialmente il prossimo 12 novembre, ma nelle ultime ore sono comparse online le foto spia della versione cinese, la prima ad essere commercializzata visto che il modello nasce in primis per il mercato mandarino.

Le foto mostrano la vettura completa e tutte le sue caratteristiche estetiche, che riprendono principalmente quelle del SUV EX90. Ma mostrano anche lo stretto legame con Zeekr 009, la monovolume di lusso sua “cugina” venduta in Cina dal 2022.

Il design della Volvo EM90

Volvo EM90 è la prima monovolume del marchio, e secondo alcuni punti sembra quasi un “ritorno al futuro” nelle linee, pensate per massimizzare lo spazio e decisamente squadrate. Si vede la forte parentela con la Zeekr 009, con cui condivide le dimensioni e alcune caratteristiche estetiche, come la “pinna di squalo” sulla fiancata e gli sbalzi. Il design è però molto diverso, meno estremo e più armonico.

Il frontale è molto simile al SUV EX90, con cui condivide la piattaforma SEA per veicoli di grandi dimensioni, e gode anche di griglia parzialmente chiusa che si sviluppa in larghezza.

Dietro, invece, riprende l’estetica della Concept Recharge, ma i fari verticali e sottili richiamano anche alcune Volvo del passato. Sono su sfondo brunito e “rientrano” anche all’interno, con un secondo sviluppo orizzontale, con grande dinamismo ed eleganza. Il portellone è interamente verticale, come richiede un veicolo di questo tipo ma, al contempo, come le famose wagon di Volvo che hanno reso famoso il marchio fuori dalla Svezia.

Non ci sono dettagli sugli interni, mentre le motorizzazioni dovrebbero riprendere quelle della 009. Quindi doppio motore da 544 CV di potenza e batterie da oltre 100 kWh sviluppate da CATL con oltre 800 km di autonomia. Probabilmente, come la 009, la Volvo EM90 godrà anche di batterie di ultima generazione CATL con 1000 km di autonomia.

La Volvo EM90 sarà in vendita prima in Cina, e poi nel corso del 2024 arriverà anche in Europa e Stati Uniti.

—–

Qui il canale Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Le immagini presenti in questo articolo sono concesse in licenza a H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED