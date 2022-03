Frequenze Radio 105 fm: elenco completo 2022 e lo streaming

Tutte le frequenze FM di Radio 105 in Italia e nel Principato di Monaco, divise per regione e città. Come ascolare 105 in auto in streaming anche sulle automobili più datate.

Le Frequenze di Radio 105 coprono da anni tutto il territorio italiano, stiamo parlando infatti di una delle emittenti private storiche nel panorama italiano. Nata il 16 febbraio 1976 a Milano come Radio Studio 105, oggi trasmette in tutto il territorio italiano in FM e in DAB ed all’estero nel Principato di Monaco.

Come ascoltare Radio 105 in streaming in auto

Radio 105 è disponibile in streaming da diversi anni, ed è quindi possibile ascoltarla anche senza dover per forza visitare il sito della radio con un browser. Abbiamo già pubblicato le istruzioni passo passio per ascoltare la radio in streaming in auto, ma rivediamo in sintesi i passaggi.

E’ necessario uno uno smartphone, possibilmente con una connessione dati da 50 GB o anche 70 GB al mese per non rimanere mai a corto di giga. Serve poi una app gratuita come MyTunerFree o RadioGram, che secondo noi sono le migliori. A questo punto non resta che collegare con un cavetto lo smartphone all’ingresso AUX. Se non volete cavi potete utilizzare la connessione bluetooth, oppure se la vostra auto li supporta, potete usare Android Auto o Apple Car Play: non avrete mai più il problema di cercare le frequenze di Radio 105.

Se la vostra automobile è un po’ datata, non ha il bluetooth e neanche l’ingresso esterno AUX, esiste comunque un sistema per aggirare il problema. Sono disponibili sul mercato piccoli device elettronici che ricevono il suono via bluetooth e lo trasmettono alla vostra autoradio occupando una frequenza FM.

Sono validi compagni di viaggio in aree scarsamente abitate dove non ci sono molte stazioni radio mentre, nelle grandi città dove tutte le frequenze sono già occupate, possono soffrire di qualche fruscio, rendendo necessario trovare in continuazione frequenze libere da altre radio. Se volete provare, visti anche i prezzi accessibili, ve ne indichiamo tre tra i migliori in commercio, tutti intorno ai 20 euro.

ELENCO COMPLETO FREQUENZE RADIO 105 2021

Scopriamo insieme quali sono le frequenze in FM, provincia per provincia. Ricordiamo che Radio 105 fa parte del gruppo RadioMediaset insieme a R101, Virgin Radio, Radio Subasio e Radio Monte Carlo.

Frequenze Radio 105 Principato di Monaco

Monte Carlo: 99.100 99.400

Frequenze Radio 105 Abruzzo

L’Aquila: 96.300

Alba Adriatica: 95.900

Atessa: 93.500

Avezzano: 93.000

Chieti: 93.300

Gissi: 93.500

Lanciano: 93.300

Montereale: 94.600.

Montesilvano: 105.300

Ortona: 93.300

Ovindoli: 92.600

Palena: 103.800

Pescara: 93.300 105.300

Pescocostanzo: 105.900 107.600

Pineto: 105.300

Rivisondoli: 105.900 107.600

Roccaraso: 105.900 107.600

Roseto degli Abruzzi: 105.300

Scanno: 88.400

Sulmona: 96.300

Teramo: 104.000

Vasto: 98.200 93.500

Frequenze Radio 105 Basilicata

Potenza: 105.400 95.300

Autostrada del Sole zona Lauria: 95.200

Autostrada del Sole zona Mormanno: 107.300

Bernalda 107.200

Castelluccio: 107.300

Castelsaraceno: 95.200

Chiaromonte: 107.300

Cropani: 107.300

Lagonegro: 94.600

Latronico: 107.300

Lauria: 94.600

Marina di Pisticci 107.200

Matera: 99.400

Moliterno: 95.200

Montalbano Jonico 107.200

Nova Siri 107.200

Policoro 107.200

Rivello: 94.600

San Severino Lucano: 107.300

Scanzano Jonico 107.200

Viggianello: 107.300

Frequenze Radio 105 Calabria

Catanzaro: 95.000 97.100 98.000

Amantea: 90.800

Bianco: 91.700

Bovalino: 91.700

Catanzaro Lido: 98.000 97.100 95.000

Cirò: 100.400

Copanello: 98.000

Cosenza 96.500

Crotone: 100.400

Gioiosa Jonica: 91.700 105.000

Isola di Capo Rizzuto: 98.000 97.100 95.000

Lamezia Terme: 97.100

Locri: 91.700 105.000

Maida: 97.100

Monasterace: 96.800

Nicastro: 97.100

Paola: 90.800

Reggio Calabria: 104.700

Riace: 96.800

Roccella Jonica: 91.700 105.000

Siderno: 91.700 105.000

Simeri: 98.000 97.100 95.000

Soverato: 98.000

Stilo: 96.800

Strongoli: 100.400

Vibo Valentia: 90.800

Frequenze Radio 105 Campania

Napoli: 99.700 88.200

Agro Nocerino Sarnese: 105.000

Alta Irpinia: 95.000

Atena Lucana: 105.000

Avellino: 95.100

Aversa: 99.700

Benevento: 95.000

Caggiano: 94.400

Capri: 105.000 88.200 99.700

Capua: 99.700

Caserta: 99.700

Castelfranco in Miscano: 105.800

Castellammare: 88.200

Cilento: 100.800

Irpinia: 95.100

Ischia: 88.200 99.700

Marina di Camerota: 100.800

Palinuro: 100.800

Polla: 105.000

Pompei: 88.200

Pozzuoli: 88.200 99.700

Sala Consilina: 94.400 105.000

Salerno: 104.800 105.000 100.800

Scafati: 88.200

Sorrento: 88.200

Torre Annunziata: 88.200

Valle Telesina: 95.000

Vallo di Diano: 94.400 105.000

Vietri sul Mare: 105.000

Frequenze Radio 105 Emilia Romagna

Bologna: 96.000 107.900 94.200

Berceto: 98.400

Borgonovo Val di Taro: 98.400

Carpi: 97.200

Cervia: 88.200

Cesena: 88.200 107.300

Cesenatico: 107.300

Faenza: 90.100

Ferrara: 101.500 107.900

Forli: 88.200 90.100

Fornovo: 98.400

Imola: 107.900

Lidi Ferraresi: 101.000 99.000

Lido Adriano: 98.100 90.100

Lido degli Estensi: 99.000

Lido degli Scacchi: 101.000

Lido delle Nazioni: 101.000

Lido di Classe: 88.200

Lido di Pomposa: 101.000

Lido di Spina: 99.000

Lido di Volano: 101.000

Marina di Ravenna: 98.100 90.100

Marina Romea: 98.100 90.100

Milano Marittima: 88.200

Modena: 105.300

Parma: 99.200 99.500 91.200

Piacenza: 98.900

Pianoro: 94.700

Porto Garibaldi: 99.000

Punta Marina: 98.100 90.100

Ravenna: 98.100 90.100

Reggio Emilia: 105.300 90.000

Repubblica di San Marino: 88.400

Riccione: 107.300

Rimini: 88.400 88.200 107.300

Rioveggio: 105.200

Riviera Adriatica: 88.400 88.200

Roncobilaccio: 105.200

Scandiano: 90.000

Terenzo: 98.400

Frequenze Radio 105 Friuli Venezia Giulia

Trieste: 99.300 99.600

Chiusaforte: 101.300

Gorizia: 104.800

Grado: 99.600

Lignano Sabbiadoro: 88.100 87.900

Monfalcone: 99.600

Pordenone: 87.900

Tolmezzo: 101.300

Udine: 94.500

Frequenze Radio 105 Lazio

Roma: 96.100 96.500 107.400

Alatri: 102.000

Amatrice: 95.100

Anagni: 89.500 107.700

Aprilia: 95.200

Cassino: 94.300

Castel Gandolfo: 96.100

Cerveteri: 96.100

Comprensorio del Velino: 94.800 94.400 106.900

Fiumicino: 96.100

Frascati: 96.500

Frosinone: 102.000 107.600

Latina: 95.200 107.400

Lido di Ostia: 96.100

Montalto di Castro 96.300 94.700

Rieti: 96.000

Sabaudia: 94.100 95.200

San Felice Circeo: 94.100

Santa Marinella: 96.100

Sperlonga: 95.200

Tarquinia: 96.300 94.700

Terracina 94.100 95.200

Tivoli: 96.500

Tuscania: 96.300 94.700

Velletri: 95.200

Veroli: 102.000

Viterbo: 87.500 96.300 105.700

Frequenze Radio 105 Liguria

Genova: 97.900 99.500

Alassio: 99.700

Albenga: 99.700

Andora: 99.600

Arenzano: 99.500 97.900

Arma Di Taggia: 99.400

Bordighera: 99.400

Cairo Montenotte: 92.800

Camogli: 99.500 97.900

Campo Ligure 99.200

Cengio: 99.300

Chiavari: 99.900

Diano Marina: 99.400

Finale Ligure: 99.700

Imperia: 99.400

La Spezia: 104.300 89.300

Masone 97.700

Millesimo: 99.300

Pietra Ligure: 99.700

Portofino: 99.000 99.900 104.800

Portovenere: 104.300 89.300

Rapallo: 99.900 104.800

Sanremo: 99.200

Santa Margherita: 99.900 104.800

Savona: 99.700

Sestri Levante: 99.900 104.800

Spotorno: 99.500 97.900

Val Bormida: 92.800

Varazze: 99.500 97.900

Ventimiglia: 99.400

Frequenze Radio 105 Lombardia

Milano: 99.100 98.900

Anfo: 104.200

Ardenno: 97.000

Barzio: 99.000

Bellano: 88.600

Berbenno: 97.000

Bergamo: 99.100 98.700 98.900 105.900

Boario Terme: 89.300

Bormio: 96.500

Brescia: 94.500 98.900

Brianza: 98.900

Campodolcino: 88.800

Chiavenna: 88.800

Chiesa Valmalenco: 102.200

Colico: 88.600

Collio: 90.700

Como: 99.100

Crema: 98.900

Cremona: 98.700

Desenzano del Garda: 104.200

Edolo: 91.400

Gardone Riviera: 94.300

Gardone Val Trompia: 99.000

Gravedona: 88.600

Grosio: 89.800

Idro: 104.200

Introbio 99.000

Iseo: 99.000

Laveno: 98.900 99.100

Laveno: 94.800

Lecco: 99.000 98.000

Livigno: 107.400

Lodi: 98.900

Lovere: 91.900

Lovero: 89.800

Luino: 94.800

Lumezzane: 99.000

Maccagno: 94.800

Mandello del Lario: 88.800

Maniva: 90.700

Mantova: 98.900

Margno: 97.000

Monza: 98.900 99.100

Morbegno: 97.000

Novate Mezzola: 88.800

Pasturo: 99.000

Pavia: 98.900 99.100

Ponte Caffaro: 104.200

Ponte di Legno: 96.400

Ponteranica: 95.000

Premana 97.000

Salò: 104.000

Santa Caterina Valfurva: 96.500

Sarnico: 99.000

Sirmione: 104.200

Sondalo: 89.800

Sondrio: 96.400 98.700

Stradella, Broni, Casteggio: 98.900

Taceno: 97.000

Toscolano Maderno: 94.300

Val d’Intelvi: 98.900

Val Sabbia: 104.000 99.400

Valdisotto: 96.500

Valganna: 99.000

Varese: 99.200 98.900

Vigevano: 98.900 99.100

Villa di Chiavenna: 88.800

Vobarno: 104.000 99.400

Voghera: 98.900 102.000

Frequenze Radio 105 Marche

Ancona: 104.900

Acquasanta Terme: 88.500

Ascoli Piceno: 89.500

Civitanova Marche: 98.800 101.800

Cupra Marittima: 95.900

Fabriano: 104.200 100.200

Fano: 87.900 88.600 104.900

Fermo: 101.800

Grottamare: 95.900

Jesi: 104.200 104.900

Macerata: 104.600 98.800

Pesaro: 88.600 107.300

Porto Recanati: 98.800 101.800

Porto San Giorgio: 101.800

Porto Sant’ Elpidio: 101.800

San Benedetto Del Tronto: 90.800 95.900 100.700

San Severino Marche: 104.600

Senigallia: 104.200 104.900

Tolentino: 104.600

Val Tronto: 89.500

Frequenze Radio 105 Molise

Campobasso: 100.100

Colli al Volturno: 102.200

Isernia: 102.000

San Pietro Avellana:106.500

Trivento: 102.000

Valle del Trigno 102.000

Venafro: 102.200

Frequenze Radio 105 Piemonte

Torino: 99.600

Acqui Terme: 98.700 102.000

Alba: 99.000

Alessandria: 98.700 102.000

Asti: 106.200 102.000

Bardonecchia: 99.000

Biandrate: 99.500

Biella: 99.500

Bielmonte: 99.250

Borgone Susa: 102.650

Bra: 105.300.

Casale Monferrato: 99.500

Cuneo: 102.000 105.300

Domodossola: 100.500

Intra: 94.800 98.900

Ivrea: 98.900

Lago D’Orta: 98.700

Novara: 98.900 99.500

Novi Ligure: 102.000

Ovada: 98.600 102.000

Santhia’: 99.500

Sestriere: 99.000 104.000

Stresa: 94.800 98.900

Susa: 88.900 99.000

Tortona: 102.000

Ulzio: 88.900 99.200 104.000

Verbania: 94.800 98.900

Vercelli: 99.100 99.500

Frequenze Radio 105 Puglia

Bari: 87.900

Acquaviva: 90.400

Alberobello: 94.300

Barletta: 105.250 106.500

Bisceglie: 105.250 106.500

Brindisi: 94.900

Casamassima: 90.400

Corato: 105.250 106.500

Fasano: 107.400

Foggia: 106.500

Gallipoli: 101.000.

Gargano: 106.500

Gioia del Colle: 94.300 100.000

Lecce: 98.900 101.000

Martina Franca: 107.300

Molfetta: 105.250 106.500

Monopoli: 107.400

Putignano: 94.300

Santeramo in Colle: 100.000

Taranto: 88.100

Trani: 105.250 106.500

Frequenze Radio 105 Sardegna

Cagliari: 93.000

Santa Teresa Di Gallura: 99.000

Alghero: 105.400

Assemini: 93.000

Bosa: 99.300

Costa Smeralda: 99.000

Decimomannu: 93.000

Ghilarza: 99.300

Macomer: 99.300

Nuoro: 105.600

Olbia: 99.000

Oristano: 99.300

Porto Cervo: 98.700

Porto Torres: 105.400

Quartu Sant’Elena: 93.000

Sassari: 94.800 105.400

Stintino: 105.400

Terralba: 99.300

Villasimius: 105.000

Frequenze Radio 105 Sicilia

Palermo: 105.100 101.600

Termini Imerese: 105.100 101.600

Acireale: 101.900

Agrigento: 87.900 88.600

Alcamo: 88.000

Alessandria della Rocca: 106.500

Avola: 104.400

Bagheria: 105.100 101.600

Barcellona: 88.000 93.700 96.800

Caltagirone: 95.400

Caltanissetta: 87.900 88.000

Capaci: 105.100

Capo D’Orlando: 103.500

Carini: 105.100

Castellammare del Golfo: 88.000

Catania: 100.300 90.200 106.5

Cefalù: 105.100 101.600

Comiso: 89.000

Enna: 88.000

Erice: 95.500

Gela: 89.000

Giarre: 101.900

Isole Egadi: 95.500

Ispica: 104.400

Lentini: 100.300 90.200

Licata: 89.000

Marsala: 95.500 100.500

Messina: 104.700

Milazzo: 88.000 93.700 96.800

Misterbianco: 100.300 90.200

Modica: 104.400

Mondello: 101.600

Noto: 104.400

Pantelleria: 105.000

Partinico: 88.000

Paternò: 100.300

Patti: 88.000 93.700 96.800

Sant’Agata di Militello: 103.500

Siracusa: 88.200

Taormina: 101.900 104.700

Trapani, Isole Egadi, Marsala, Mazara: 93.200 100.500 95.500

Trapani: 95.500 100.500

Vittoria: 89.000

Vizzini: 104.400

Frequenze Radio 105 Toscana

Firenze: 105.300 105.000

Arezzo: 97.100 99.000 105.700

Argentario: 105.700 97.400

Aulla: 105.400

Capalbio: 105.700 97.400 96.300

Cecina: 105.200

Empoli: 96.500

Forte dei Marmi: 89.300 105.200

Garfagnana: 105.200

Greve in Chianti: 105.100

Grosseto: 101.000 105.700

Isola D’Elba: 97.400 105.200 105.700.

Livorno: 89.300 105.200

Lucca: 105.200

Manciano: 105.700 97.400 96.300

Massa Carrara: 89.300 105.200

Pisa: 105.200

Pistoia: 105.300 105.000

Poggibonsi: 98.500

Pontremoli: 105.400

Prato: 105.300 105.000

Rosignano Marittimo: 96.500

Siena: 98.800 105.700

Valdarno: 99.000

Valle del Serchio: 105.200

Versilia: 89.300 105.200

Viareggio: 89.300 105.200

Frequenze Radio 105 Trentino Alto Adige

Trento: 95.600 93.400

Ala: 98.000

Arco di Trento: 107.300

Avio: 98.000

Bolzano: 99.300

Cavalese: 105.000

Madonna Di Campiglio: 104.600

Merano: 99.300

Nago-Torbole: 107.300

Riva del Garda: 107.300

Rovereto: 99.800

Storo: 104.200

Tione: 104.200

Val di Fiemme: 105.000

Frequenze Radio 105 Umbria

Perugia: 96.100 98.200 102.200 103.200 104.900

Assisi: 104.900

Cascia: 104.900

Città di Castello: 105.300

Fabro: 105.700 96.300

Foligno: 96.100 107.400

Gualdo Tadino: 100.200 104.500

Orvieto: 105.700 94.400 96.300

Sansepolcro: 105.300

Spello: 107.400

Spoleto: 98.200 105.600 107.400

Terni: 93.200 94.200 107.200

Todi: 96.100

Umbertide: 88.900

Frequenze Radio 105 Valle D’Aosta

Aosta: 95.300

Chatillon: 88.000

Courmayeur: 93.100

Gressoney: 88.200.

La Thuile: 93.100

Pont St. Martin: 95.200 95.700

Saint-Vincent: 88.000

Verres: 95.200 95.700

Frequenze Radio 105 Veneto

Venezia: 98.900 96.400 104.400

Agordo: 101.800

Alleghe: 101.800

Belluno: 105.300

Cencenighe: 104.200

Cortina D’Ampezzo: 99.600

Falcade: 101.950

Feltre: 105.300

Jesolo: 94.300 96.400

Lido di Venezia: 96.400

Mestre: 103.200

Montecchio Maggiore: 96.300

Padova: 103.250 96.400 104.400

Peschiera: 104.200

Pieve di Cadore: 105.200 101.500

Portogruaro: 87.900

Rovigo: 103.150 104.3

S. Vito di Cadore: 105.200 101.500

Schio: 104.500

Selva di Cadore: 105.200 101.500

Thiene: 104.500

Treviso: 102.000 96.400 104.400

Verona: 98.000

Vicenza: 96.400

Vittorio Veneto: 102.000

