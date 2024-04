Mazda EZ-6, la berlina elettrica al Salone di Pechino

Mazda EZ-6 è la nuova berlina elettrica al debutto al Salone di Pechino su base Changan che potrebbe arrivare anche in Europa

Abbiamo appena parlato del design di Mazda in merito alla CX-80, e a Pechino il costruttore giapponese incanta ancora con la Mazda EZ-6, la nuova e prima berlina elettrica, secondo modello dopo la MX-30.

Realizzata in collaborazione con Changan, si basa sulla Deepal SL03 ma con un design decisamente migliore. Non è chiaro se sarà venduta anche al di fuori della CIna, ma se lo fosse potrebbe essere un interessante erede della Mazda 6, sia in versone solo elettrica sia R-EV, proprio come la MX-30.

Mazda EZ-6: Kodo design, nuovo atto

Ci sono alcuni elementi comuni con la Deepal da cui deriva, ma non è un caso di rebranding. Perché la Mazda EZ-6 ha tutta la personalità di una Mazda, e lo si nota in particolare all’anteriore con la tipica grande griglia del marchio, qui chiusa e con trama 3D trattandosi di un’elettrica.

Anche al posteriore ritornano i tipici stilemi Mazda: se è pur vero che il gruppo ottico a LED è ora unito al centro con la scritta Mazda a caratteri distanziati, il design riprende quello visto sulla CX-5, con LED a semi-cerchio su sfondo brunito.

Dentro invece le somiglianze con la vettura Changan sono più evidenti, perché ne eredita tutto il comparto tecnologico, in particolare il grande display touch centrale da 14,6 pollici totalmente atipico se confrontato con le altre vetture, così come il volante a fondo piatto. Al di là di questo, sembra però ci sia più cura nelle finiture.

C’è anche una base per la ricarica wireless dello smartphone, due portabicchieri, un impianto audio Sony e un sedile “gravità zero” per il passeggero anteriore. Le funzioni sembrano essere controllate quasi esclusivamente tramite lo schermo o il comando vocale.

Anche il motore è personalizzato

Finora non ci sono notizie sulle motorizzazioni. Tuttavia, è probabile che la Mazda EZ-6 avrà una configurazione paragonabile alla Deepal SL03 con delle differenze importanti.

Per la versione Range Extender significa un motore da 1,5 litri come estensore e un motore elettrico montato posteriormente con una potenza massima di 237 CV e coppia di 320 Nm. La Mazda EZ-6 però potrebbe utilizzare un motore proprietario come estensore di autonomia, forse lo stesso rotativo.

Tutte le versioni completamente elettriche della Deepal SL03 sono dotate di un motore da 160 o 190 kW sull’asse posteriore. È possibile che la Mazda abbia motori più potenti o introduca addirittura una versione a doppio motore in linea con l’immagine più sportiva di Mazda.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



Copyright Image: Sinergon LTD