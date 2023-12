Molti media italiani avevano decretato come conclusa e vinta da Elon Musk la questione sindacale in Scandinavia, ed ovviamente non è così. Si, Tesla ha vinto una causa in tribunale, ma solo per poter avere le targhe delle auto elettriche immatricolate. Cosa sta succedendo ora?

Investitori internazionali, che rappresentano un valore complessivo esorbitante di ben 1 trilione di dollari, nei giorni scorsi hanno espresso serie preoccupazioni riguardo l’approccio di Tesla verso i diritti dei lavoratori in Svezia. Si tratta di una mal celata “inquietudine”, che deriva dalla riluttanza della casa automobilistica a ratificare accordi collettivi per i suoi dipendenti, una pratica consolidata nei paesi nordici.

Secondo Autoblog, sono circa 15 investitori ad aver espresso disappunto per la sfida di Tesla al modello lavorativo nordico, un modello che ha favorito l’espansione dell’azienda nella regione. In particolare, è stata sollevata la questione dei metalmeccanici in Svezia, ai quali è stato negato l’accesso ad accordi sindacali che garantiscono diritti fondamentali come un salario equo e la parità di genere.

La controversia sindacale ha avuto inizio nell’ottobre 2023 e ha già avuto un forte impatto sulle operazioni di Tesla in Scandinavia. Altri sindacati hanno mostrato solidarietà, portando a interruzioni nelle operazioni portuali in Danimarca, Finlandia e Norvegia. Non solo, perchè a quanto pare Tesla sta affrontando ulteriori difficoltà logistiche nell’importazione di automobili in Svezia.

Questa situazione ha portato a tensioni tra Tesla e alcuni dei suoi investitori. PensionDanmark A/S, un importante fondo danese, ha venduto pubblicamente le azioni Tesla, dimostrando il crescente disaccordo con la politica aziendale. Chiaro, si tratta anche di questioni finanziarie, con il fondo che probabilmente ha deciso che fosse il momento più adatto per realizzare profitti, ma tant’è.

Nonostante la tensione, nessuna delle parti sembra pronta a cedere. Tesla ha intensificato la sua presenza in Svezia, assumendo un esperto di politiche pubbliche e rispondendo con azioni legali. Elon Musk ha descritto la situazione come problematica e continua a cercare soluzioni legali.

Gli investitori nordici hanno comunque richiesto un incontro con il consiglio di amministrazione di Tesla per il 2024, sollecitando l’azienda a rivedere la sua politica verso i sindacati e a rispettare le tradizioni di contrattazione collettiva del modello nordico. C’è solo da vedere se una delle due parti la spunterà, o se entrambe scenderanno a patti.

