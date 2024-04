Incentivi auto elettriche 2024: come funzionano, quant’è l’ecobonus

Con l’obiettivo di promuovere una mobilità più sostenibile e ridurre l’impatto ambientale dei trasporti, il Governo italiano ha introdotto per il 2024 un sistema di incentivi dedicato all’acquisto di auto elettriche, ibride e a basso impatto ambientale. Questi incentivi, noti anche come Ecobonus, rappresentano un passo verso l’incremento della quota di veicoli elettrici sulle strade italiane, cercando di rendere l’acquisto di tali veicoli più accessibile per un numero maggiore di cittadini.

Come funzionano gli incentivi per auto elettriche 2024

Gli incentivi 2024 sono accessibili a tutti coloro che acquistano un’auto nuova con specifiche caratteristiche ambientali. L’importo dello sconto applicato sul prezzo di acquisto varia in base a diversi fattori: se l’acquisto prevede o meno la rottamazione di un vecchio veicolo, l’età del veicolo da rottamare e l’Isee dell’acquirente.

Per accedere a questi incentivi, l’acquirente deve semplicemente recarsi presso un concessionario e procedere con l’acquisto di un veicolo che rientri nei parametri stabiliti dall’iniziativa. Lo sconto viene applicato direttamente al momento dell’acquisto, facilitando così il processo per l’acquirente.

Elenco degli incentivi Auto 2024

Ecco l’elenco dettagliato degli incentivi disponibili per l’acquisto di auto elettriche, basato su vari criteri quali la rottamazione e il reddito Isee:

Senza rottamazione:

Con Isee inferiore ai 30.000 euro annui: 7.500 euro di sconto

Senza Isee inferiore ai 30.000 euro annui: 6.000 euro di sconto

Con rottamazione di un veicolo Euro 5:

Con Isee inferiore ai 30.000 euro annui: 8.000 euro di sconto

Con Isee superiore ai 30.000 euro annui: non sono previsti incentivi

Con rottamazione di un veicolo Euro 4:

Con Isee inferiore ai 30.000 euro annui: 11.250 euro di sconto

Senza Isee inferiore ai 30.000 euro annui: 9.000 euro di sconto

Con rottamazione di un veicolo Euro 3:

Con Isee inferiore ai 30.000 euro annui: 12.250 euro di sconto

Senza Isee inferiore ai 30.000 euro annui: 10.000 euro di sconto

Con rottamazione di un veicolo Euro 0, Euro 1 o Euro 2:

Con Isee inferiore ai 30.000 euro annui: 13.750 euro di sconto

Senza Isee inferiore ai 30.000 euro annui: 11.000 euro di sconto

Il prezzo dell’auto deve essere inferiore ai 35.000 euro

È importante sottolineare che gli incentivi sono disponibili solo per l’acquisto di veicoli il cui prezzo non superi i 35.000 euro più IVA. Ciò significa che alcuni modelli di auto elettriche di fascia alta potrebbero non rientrare nei criteri di ammissibilità per gli incentivi 2024.

Copyright Image: Sinergon LTD