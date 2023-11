Orari MotoGP oggi TV8 Valencia 2023 e live su SKY e NOW

Ecco gli orari MotoGP oggi Valencia 2023 su TV8, che sarà live dalle 15.00. Gli appassionati potranno seguire l’evento in diretta attraverso Sky Sport. Per chi preferisce la comodità della visione su TV8, la gara è in differita alle 17.00. Per gli abbonati, è inoltre disponibile lo streaming live tramite Sky Go.

Sarà ancora una volta il Circuit Ricardo Tormo di Cheste ad ospitare l’ultimo atto del Campionato Mondiale MotoGP 2023 e, anche quest’anno, il titolo iridato verrà deciso su questa pista. Proprio a Valencia, lo scorso anno, Pecco Bagnaia si era laureato Campione del Mondo MotoGP per la prima volta, diventando il primo pilota italiano su moto italiana a raggiungere questo traguardo nella categoria.

Griglia partenza MotoGP Valencia 2023

Maverick Viñales ha conquistato la pole position, seguito da Francesco Bagnaia e Johann Zarco. Nella sprint race, Jorge Martin ha ottenuto la vittoria, con Brad Binder al secondo posto e Marc Márquez che ha completato il podio al terzo posto.

Martin ha ridotto il distacco in classifica generale da Bagnaia, che mantiene ancora un vantaggio di 14 punti. Per Bagnaia, un quinto posto nella prossima gara sarebbe sufficiente per assicurarsi il titolo mondiale.

PRIMA FILA

1. M. Vinales

2. F. Bagnaia

3. J. Zarco

SECONDA FILA

4. J. Miller

5. B. Binder

6. J. Martin

TERZA FILA

7. M. Bezzecchi

8. A. Marquez

9. M. Marquez

QUARTA FILA

10. R. Fernandez

11. F. Di Giannantonio

12. A. Espargaro

QUINTA FILA

13. A. Fernandez

14. E. Bastianini

15. F. Quartararo

SESTA FILA

16. T. Nakagami

17. L. Marini

18. P. Espargaro

SETTIMA FILA

19. F. Morbidelli

20. A. Rins

21. L. Savadori

Orari MotoGP Valencia 2023 TV8

Domenica 26 novembre

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.00: Gara Moto3

Ore 15.00: Paddock Live

Ore 15.20: Gara Moto 2

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 16.30: Grid

Ore 17.00: Gara MotoGP

Orari MotoGP Valencia 2023 SKY e NOW in diretta

Domenica 26 novembre

Ore 10.35: warm up MotoGP

Ore 11.00: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 11.30: Paddock Live

Ore 12.00: gara Moto3

Ore 13.00: Paddock Live

Ore 13.15: gara Moto2

Ore 14.15: Paddock Live

Ore 14.30: Grid

Ore 15.00: gara MotoGP

Ore 16.00: Zona Rossa

Ore 17.30: Race Anatomy MotoGP

