La classifica di MotoGP 2023 vede come sempre grande interesse tra i fan del motorsport di tutto il mondo. Il calendario della MotoGP propone l’inizio della stagione iridata a Portimao questo weekend, vediamo allora come funziona la classifica di MotoGP e come vengono assegnati i punteggi ai piloti.

Prima di tutto, è importante comprendere il formato delle gare di MotoGP. Ogni weekend di gara, i piloti si sfidano in tre sessioni di prove libere, seguite dalle qualifiche. Queste ultime determinano la posizione di partenza dei piloti sulla griglia di partenza per la gara. Le gare di MotoGP sono suddivise in un determinato numero di giri, che variano a seconda del circuito. Durante la gara, i piloti cercano di ottenere il miglior tempo possibile su ogni giro, nel tentativo di attraversare per primi il traguardo.

Come funziona il punteggio in MotoGP

I punti vengono assegnati ai primi 15 piloti che attraversano il traguardo. Il vincitore della gara guadagna 25 punti, il secondo classificato 20, il terzo 16, il quarto 13 e così via fino al quindicesimo posto che guadagna un punto. I piloti che non riescono a completare la gara non ottengono alcun punto.

Arriva la Sprint Race in MotoGP

La Sprint Race si disputa il sabato pomeriggio, ed una gara su distanza dimezzata rispetto al GP della domenica. In pratica vengono corsi la metà dei giri del Gran Premio vero e proprio. La Sprint Race non viene inserita nel numero di gare vinte ufficialmente dal singolo pilota, ma assegna punti valevoli per il Mondiale. Al vincitore vengono assegnati 12 punti, il secondo 9, il terzo 7, il quarto 6, il quinto 5 e via via fino al nono classificato, con 1 punto.

Cosa succede in caso di parità in classifica?

Ovviamente la classifica di MotoGP viene aggiornata dopo ogni gara e tiene conto dei punti guadagnati dai piloti durante i Gran Premi precedenti. Alla fine della stagione, il pilota con il punteggio più alto viene dichiarato campione del mondo di MotoGP.

In caso di parità di punti tra due o più piloti alla fine della stagione, viene utilizzato un sistema di regole per determinare il vincitore. Il primo criterio di discriminazione è il numero di vittorie ottenute durante la stagione. Se i piloti hanno lo stesso numero di vittorie, il criterio successivo è il numero di secondi posti, e così via fino al criterio finale che è il miglior piazzamento in una singola gara durante la stagione.

Questo post verrà aggiornato al termine di ogni GP.

Classifica MotoGP 2023 piloti

Pos. Pilota Moto Naz. Punti 1 Francesco Bagnaia Ducati Ita 0 2 Enea Bastianini Ducati Ita 0 3 Fabio Quartararo Yamaha Fra 0 4 Franco Morbidelli Yamaha Ita 0 5 Aleix Espargaro Aprilia Spa 0 6 Maverick Viñales Aprilia Spa 0 7 Jack Miller Ktm Aus 0 8 Brad Binder Ktm Rsa 0 9 Marc Marquez Honda Spa 0 10 Joan Mir Honda Spa 0 11 Alex Rins Honda Spa 0 12 Takaaki Nakagami Honda Jpn 0 13 Johann Zarco Ducati Fra 0 14 Jorge Martin Ducati Spa 0 15 Miguel Oliveira Aprilia Por 0 16 Raul Fernandez Aprilia Spa 0 17 Marco Bezzecchi Ducati Ita 0 18 Luca Marini Ducati Ita 0 19 Pol Espargaro Gasgas Spa 0 20 Augusto Fernandez Gasgas Spa 0 21 Alex Marquez Ducati Spa 0 22 Fabio Di Giannantonio Ducati Ita 0

Classifica MotoGP 2023 team

Pos. Pilota Moto Punti 1 Ducati Lenovo Team Ducati 0 2 Red Bull KTM Factory Racing KTM 0 3 Aprilia Racing Aprilia 0 4 Prima Pramac Racing Ducati 0 5 Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 0 6 Team Suzuki Ecstar Suzuki 0 7 Gresini Racing MotoGP Ducati 0 8 Mooney VR46 Racing Team Ducati 0 9 Repsol Honda Team Honda 0 10 Lucio Cecchinello Racing Honda 0 11 CryptoData Aprilia RNF MotoGP Team Aprilia 0 12 Tech 3 GasGas Factory Racing KTM 0

Classifica MotoGP 2023 costruttori