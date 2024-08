Aleix Espargarò partirà dalla pole position nella gara sprint del Gran Premio di Gran Bretagna in programma alle ore 16 a Silverstone. Il pilota del team Aprilia Racing ha registrato il miglior tempo nella sessione di qualificazione Q2.

And with yellow flags out in sector 1 that might be it! #BritishGP pic.twitter.com/PUpFIUtzdK

ALEIX!!! @AleixEspargaro pulls it out the bag!

Il suo giro da 1:57.309 ha segnato un nuovo record sui 5,9 chilometri del circuito britannico, lasciando a oltre due decimi di distacco il suo inseguitore più vicino. Questo ha permesso di relegare al secondo e terzo posto la coppia Ducati ufficiali, formata da Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini.

@PeccoBagnaia rolls out of his first lap!

Looks like there was some tape on his tear off! #BritishGP pic.twitter.com/uLWhznj1Gw

— MotoGP™ (@MotoGP) August 3, 2024