Punti in Formula 1: come funzionano e come vengono assegnati

La Formula 1 è uno degli sport più seguiti al mondo, e il sistema di assegnazione dei punti è fondamentale per la classifica piloti e la classifica costruttori. Ma come funziona e come vengono assegnati i punti?

Punti in Formula 1

Nella stagione 2023 di Formula 1, i punti sono assegnati ai piloti e ai costruttori in base alla posizione finale ottenuta in ogni gara. I primi 10 piloti classificati ottengono punti, secondo il seguente schema: 25 punti al primo classificato, 18 al secondo, 15 al terzo, 12 al quarto, 10 al quinto, 8 al sesto, 6 al settimo, 4 all’ottavo, 2 al nono e 1 al decimo.

La Gara Sprint

A partire dal 2021, è stata introdotta le Qualifiche Sprint, poi chiamata Gara Sprint, che è una sorta di mini-gara che si svolge il sabato. Questa nuova modalità di gara ha portato una modifica al sistema di assegnazione dei punti. Nella Gara Sprint, i primi otto classificati ottengono punti, secondo il seguente schema: 8 punti al primo classificato, 7 al secondo, 6 al terzo, 5 al quarto, 4 al quinto, 3 al sesto, 2 al settimo e 1 all’ottavo.

Punti in Formula 1 per il giro veloce

A partire dalla stagione 2019, i piloti che completano un Gran Premio tra i primi dieci classificati possono guadagnare un punto aggiuntivo se completano il giro più veloce della gara.

Questa regola è stata introdotta per incentivare i piloti a continuare a dare il massimo anche quando la loro posizione in gara sembra ormai decisa, portando spesso ad un finale di gara ricco di sorprese.

Punti costruttori

Oltre ai punti piloti, ci sono anche i punti costruttori, che vengono assegnati in base alla somma dei punti ottenuti dai due piloti di ogni team in ogni gara. Il team con il punteggio più alto alla fine della stagione vince il titolo costruttori.

Tutto chiaro? Qui il calendario della Formula 1 nel 2023, per sapere quando si correrà in pista. Ora sai come funzionano i punti in Formula 1 e come vengono assegnati. Segui tutta la stagione per scoprire chi si aggiudicherà il titolo piloti e il titolo costruttori!

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.