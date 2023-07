Orari F1 oggi GP Silverstone TV8 e diretta Sky e Now

Ecco gli orari della F1 oggi su TV8 del GP Silverstone 2023, in diretta oggi Domenica 9 Luglio alle 16 su Sky Sport e in streaming su NOW. Il celebre circuito Inglese, simbolo della Formula 1, ospita quindi la decima tappa del campionato del mondo.

Max Verstappen ha ottenuto la pole position numero 27 della sua carriera nel Gran Premio di Gran Bretagna. Il pilota olandese della Red Bull, attuale campione del mondo e leader della classifica iridata, sta dominando la scena con la sua straordinaria prestazione. Questa è la quinta partenza consecutiva al primo posto per Verstappen, dimostrando così il suo controllo assoluto sul campionato.

Le qualifiche a Silverstone hanno evidenziato una prestazione eccellente della McLaren, con Lando Norris e Oscar Piastri che si sono posizionati rispettivamente al secondo e al terzo posto sulla griglia di partenza. Le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz si sono piazzate subito dietro, dimostrando un netto miglioramento rispetto alla prima parte della stagione. L’altro pilota della Red Bull, Sergio Perez, ha avuto una giornata difficile, non riuscendo a lottare per la pole position per il quinto Gran Premio consecutivo. Le qualifiche del pilota messicano sono state interrotte già durante la sessione Q1.

Orari F1 TV8 oggi GP Silverstone 2023

Oggi Domenica 9 Luglio

Ore 17:30: Paddock Pre Gara

Ore 19:00: Gara F1

Ore 21:00: Paddock Post Gara

Orari F1 oggi GP Silverstone 2023 live su Sky e Now

Oggi Domenica 9 luglio

Ore 09:20: F3 Feature Race

Ore 10:55: F2 Feature Race

Ore 16:00: Gran Premio di Gran Bretagna di F1

Griglia di Partenza GP Silverstone 2023

PRIMA FILA

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren)

SECONDA FILA

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

TERZA FILA

5. Carlos Sainz (Ferrari)

6. George Russell (Mercedes)

QUARTA FILA

7. Lewis Hamilton (Mercedes)

8. Alexander Albon (Williams)

QUINTA FILA

9. Fernando Alonso (Aston Martin)

10. Pierre Gasly (Alpine)

SESTA FILA

11. Nico Hulkenberg (Haas)

12. Lance Stroll (Aston Martin)

SETTIMA FILA

13. Esteban Ocon (Alpine)

14. Logan Sargeant (Williams)

OTTAVA FILA

15. Sergio Perez (Red Bull)

16. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

NONA FILA

17. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

18. Nyck De Vries (AlphaTauri)

DECIMA FILA

19. Kevin Magnussen (Haas)

Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – Squalificato

—–

