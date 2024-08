Orari oggi MotoGP Gran Bretagna 2024 live su TV8, Sky e Now

Ecco tutti gli orari di oggi del MotoGP di Gran Bretagna 2024 live su TV8, Sky e Now. Segnatevi l’appuntamento per seguire su TV8 live le qualifiche e la Sprint di sabato 3 Agosto e in differita la gara domenica 4 Agosto.

Il circuito di Silverstone deve il particolare layout alla sua storia. Nato sui terreni di un aeroporto militare, il tracciato rispecchia in parte la vecchia configurazione di piste a triangolo, tipica degli aeroporti britannici della Seconda Guerra Mondiale, che sono state raccordate con curve secche con successive evoluzioni nel corso degli anni.

Con i suoi 5,9 chilometri, il tracciato britannico è il più lungo tra quelli in cui corre il Motomondiale ed è un circuito molto veloce, con un buon livello di grip ma con diverse curve veloci che impegnano molto i pneumatici generando alti carichi laterali e spinning.

Nelle prove libere davanti Martin

Il più veloce ieri nella giornata di prove libere è stato Jorge Martin (Pramac Racing). Ma al termine delle FP2 solo 45 millesimi separano lo spagnolo da Aleix Espargaro.

Martin, alla guida della Ducati numero 89 ha fermato il cronometro a 1:57.911. Alle sue spalle, la RS-GP di Aprilia Racing guidata da Espargaro, vincitore qui un anno fa, e la GP24 di Francesco Bagnaia. In quarta posizione troviamo un’altra moto di Borgo Panigale, quella di Enea Bastianini, che precede Jack Miller.

Orari oggi MotoGP Gran Bretagna 2024 live su TV8

Sabato 3 Agosto

Ore 11.50: Qualifiche MotoGP

Ore 12.45: Paddock Post Qualifiche MotoGP

Ore 13.30: Paddock Pre Qualifiche Moto3

Ore 13.50: Qualifiche Moto3

Ore 14.45: Qualifiche Moto2

Ore 15.30: Paddock Pre Sprint MotoGP

Ore 16.00: Sprint MotoGP

Ore 16.45: Paddock Post Sprint MotoGP

Domenica 4 Agosto IN DIFFERITA

Ore 14.45: Paddock Pre Gara Moto3

Ore 15.15: Gara Moto3

Ore 16.15: Paddock Post Gara Moto3

Ore 16.30: Grid

Ore 17.00: Gara MotoGP

Ore 18.00: Zona Rossa 1^ Parte

Ore 18.30: Gara Moto2

Ore 19.30: Zona Rossa 2^ Parte

Orari MotoGP Gran Bretagna 2024 live su Sky e Now

Sabato 3 agosto

Ore 9.35: Moto3- prove libere 3

Ore 10.20: Moto2 – prove libere 3

Ore 11.05: MotoGP – prove libere 2

Ore 11.45: MotoGP – qualifiche

Ore 12.40: Paddock Live

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 13.45: Moto3 – qualifiche

Ore 14.40: Moto2 – qualifiche

Ore 15.30: Paddock Live – Sprint

Ore 15.55: MotoGP – Sprint Race

Ore 16.45: Paddock Live Show

Ore 17.30: Talent Time

Domenica 4 agosto

Ore 10.35: MotoGP – warm up

Ore 11.00: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 11.45: Paddock Live

Ore 12.15: Moto3 – gara

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14.00: MotoGP – gara

Ore 15.00: Zona Rossa 1^parte

Ore 15.30: Moto2 – gara

Ore 16.30: Zona Rossa 2^parte

Ore 17.00: Race Anatomy MotoGP