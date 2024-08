MotoGP Silverstone: Jorge Martin domina il venerdì di prove libere

Il più veloce nella prima giornata di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna della MotoGP che si corre questo weekend sul tracciato inglese di Silverstone è stato Jorge Martin (Pramac Racing). Ma al termine delle FP2 solo 45 millesimi separano lo spagnolo da Aleix Espargaro.

Martin, alla guida della Ducati numero 89 ha fermato il cronometro a 1:57.911. Alle sue spalle, la RS-GP di Aprilia Racing guidata da Espargaro, vincitore qui un anno fa, e la GP24 di Francesco Bagnaia. In quarta posizione troviamo un’altra moto di Borgo Panigale, quella di Enea Bastianini, che precede Jack Miller. L’australiano, in forza al team Red Bull KTM Factory Racing, è in cerca di conferme in un momento cruciale della sua carriera: nel 2025 il suo posto nel box austriaco sarà occupato da Pedro Acosta del team Red Bull GASGAS Tech3, che ha chiuso al 13° posto nelle prove del venerdì a Silverstone. Al momento, Miller non ha ancora un accordo per la prossima stagione.

Marc Marquez, attualmente terzo nel campionato 2024 con la GP23 del team Gresini Racing, ha chiuso in 10a posizione e domani gareggerà in Q2 insieme a Fabio Di Giannantonio del Pertamina Enduro VR46 Racing, Brad Binder ( Red Bull KTM Factory Racing), Maverick Vinales (Aprilia Racing) e Marco Bezzecchi (Pertamina Enduro VR46 Racing). Questi piloti hanno occupato rispettivamente le posizioni dalla sesta alla nona.

MotoGP Silverstone 2024: Classifica Prove Libere FP2