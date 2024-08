La classifica 2024 di MotoGP continua a regalare emozioni e colpi di scena. Francesco Bagnaia è al comando con 222 punti, seguito da Jorge Martin con 212 punti e Marc Marquez con 166 punti, tutti in sella alle Ducati così come Enea Bastianini che è quarto con 155 punti, mentre Maverick Viñales su Aprilia chiude la top five con 125 punti.

Il dominio Ducati non si limita ai piloti. Nella classifica costruttori, Ducati svetta con 315 punti, seguita da Aprilia con 175 punti e KTM con 165 punti. Yamaha e Honda chiudono la classifica con rispettivamente 48 e 23 punti.

Anche la classifica dei team rispecchia la supremazia Ducati. Il Ducati Lenovo Team è in testa con 377 punti, seguito da Prima Pramac Racing con 267 punti e Gresini Racing MotoGP con 245 punti. Aprilia Racing, con 207 punti, e Pertamina Enduro VR46 Racing Team, con 145 punti, completano le prime cinque posizioni.

Qui sotto tutte le classifiche aggiornate dopo il GP di Germania

Classifica Piloti MotoGP 2024

Francesco Bagnaia (Ducati) – 222 punti Jorge Martin (Ducati) – 212 punti Marc Marquez (Ducati) – 166 punti Enea Bastianini (Ducati) – 155 punti Maverick Viñales (Aprilia) – 125 punti Pedro Acosta (KTM) – 110 punti Brad Binder (KTM) – 108 punti Fabio Di Giannantonio (Ducati) – 92 punti Aleix Espargaro (Aprilia) – 82 punti Alex Marquez (Ducati) – 79 punti Franco Morbidelli (Ducati) – 55 punti Marco Bezzecchi (Ducati) – 53 punti Miguel Oliveira (Aprilia) – 51 punti Raul Fernandez (Aprilia) – 46 punti Fabio Quartararo (Yamaha) – 44 punti Jack Miller (KTM) – 35 punti Augusto Fernandez (KTM) – 17 punti Joan Mir (Honda) – 13 punti Johann Zarco (Honda) – 12 punti Takaaki Nakagami (Honda) – 9 punti Alex Rins (Yamaha) – 8 punti Dani Pedrosa (KTM) – 7 punti Luca Marini (Honda) – 0 punti Stefan Bradl (Honda) – 0 punti Pol Espargaro (KTM) – 0 punti Lorenzo Savadori (Aprilia) – 0 punti

Classifica Costruttori MotoGP 2024

Ducati – 315 punti Aprilia – 175 punti KTM – 165 punti Yamaha – 48 punti Honda – 23 punti

Classifica Team MotoGP 2024