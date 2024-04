La Smart Concept #5 anticipa il primo SUV medio del marchio tedesco, elettrico e con vocazione fuoristradistica con autonomia di 550 km

C’era una volta la Smart, l’auto “intelligente” perché doveva essere piccola e facile da parcheggiare. Un concetto facilmente dimenticato con il cambio di direzione del marchio, oggi condiviso con Geely, già a partire dalla Smart #1. E se un erede della piccola ForTwo arriverà con il nome di Smart #2, a Pechino la Smart Concept #5, per ora una concept car, dice definitivamente addio a quell’era, come dimostra anche la monovolume in arrivo, che dovrebbe essere la Smart #4.

Pensata per essere un fuoristrada, la Smart Concept #5 si distingue molto anche dai più recenti modelli ed è il primo SUV di medie dimensioni del marchio tedesco. L’obiettivo è fare concorrenza alla Mini Countryman che, del resto, aveva già reso Mini molto meno “mini” delle origini. L’auto è stata presentata al Salone di Pechino.

Come sarà la Smart Concept #5

Anche se per ora una concept car, l’auto sembra essere molto vicina al modello definitivo, che certamente sarà meno estremo nell’estetica outdoor che invece contraddistingue il prototipo, caratterizzato da pneumatici massicci, luci specifiche sul tetto e protezioni anteriori e posteriori, anche se certo nasce anche per questi ambienti.

Cambia anche l’estetica, con un nuovo disegno dei LED dei fari anteriori e posteriori, linee sospese su uno sfondo brunito; e gli interni con ben tre schermi, divisi in un cruscotto digitale e due display touch centrali, uno più verso il conducente e l’altro più verso il passeggero.

La Smart Concept #5 è solo elettrica, con batteria da oltre 100 kWh, probabilmente la stessa delle cugine Volvo e Polestar, e autonomia fino a 550 km. Sarà anche dotata di architettura elettrica a 800 Volt, data dalla piattaforma SEA di Geely, che permette di passare dal 10 all’80% in 15 minuti.

Inoltre, la Concept #5 offre una seduta del passeggero anteriore denominata “zero-gravity”, progettata per garantire comfort e sicurezza, e dotata di funzioni come riscaldamento, ventilazione, massaggi e un poggiapiedi.

Smart non ha trascurato neanche l’aspetto dell’intelligenza artificiale: il sistema di controllo vocale alimentato da software di Cerence permette agli occupanti di interagire in “conversazioni divertenti” con l’assistente virtuale integrato nell’auto.

Copyright Image: Sinergon LTD