La nuova Mini Countryman S ALL4 John Cooper Works è un crossover progettato per affrontare sfide off-road in condizioni estreme. Con le sue prestazioni, design sportivo e comfort, questa Mini è ideale sia per gli amanti dell’avventura sia per chi cerca un’esperienza di guida urbana distintiva.

La nuova Mini Countryman S ALL4 John Cooper Works brilla in un colore rosso peperoncino, contrastato da un tetto jet black. Il crossover si distingue per il divertimento di guida su ogni tipo di terreno ed offre un’esperienza di guida agile e vivace, ma al tempo stesso sicura e confortevole, anche su lunghe distanze. La sua versatilità la rende ideale per gli amanti della vita all’aria aperta che desiderano esplorare paesaggi selvaggi.

Mini Countryman S ALL4 John Cooper Works: caratteristiche

Il sistema di trazione integrale ALL4 fornisce supporto affidabile in tutte le condizioni, mentre la struttura migliorata del telaio offre una dinamica di guida eccellente e un maggiore comfort. Una sospensione bilanciata permette di affrontare sia i terreni in off-road che il traffico cittadino con agilità.

Il cuore pulsante della Mini Countryman S ALL4 è il suo motore biturbo da 2,0 litri, che assicura fluidità e potenza, convince sulle lunghe strade rettilinee grazie alla fluidità di marcia, ha una potenza aumentata a 160 kW/218 CV e una coppia massima di 360 Nm. Inoltre, un motore mild hybrid da 48V supporta le prestazioni della Mini Countryman S ALL4 nella gamma delle basse velocità grazie a una spinta temporanea di 14 kW.

Interni e design

L’allestimento John Cooper Works conferisce alla Mini Countryman S ALL4 un look sportivo con diffusori distintivi anteriori e posteriori. Il colore Chili Red brillante, il caratteristico tetto a contrasto e gli specchietti laterali in Jet Black lucido conferiscono alla carrozzeria un aspetto potente. I fari a led Mini con la firma JCW si mostrano solo come due strisce orizzontali come luci diurne.

Il logo John Cooper Works presenta contorni chiari e la tipica combinazione di colori rosso-bianco-nero sulla griglia anteriore ottagonale. In questo nuovo look, il logo adorna anche il caratteristico montante C, che si collega a filo con il tetto allungato del veicolo. I gruppi ottici posteriori verticali sottolineano la posizione sportiva della Mini Countryman S ALL4. Per il nuovo modello sono disponibili cerchi in lega leggera in vari design e dimensioni da 17 a 21 pollici.

All’interno, la Countryman S ALL4 offre uno spazio confortevole. Lo schienale dei tre sedili posteriori è regolabile individualmente in sei posizioni. Il sedile posteriore, che può essere spostato fino a 13 cm, offre ulteriore spazio per le gambe o ancora più spazio di carico. L’atmosfera luminosa dell’abitacolo è ulteriormente rafforzata dal tetto panoramico in vetro. La combinazione di colori nero e rosso dell’allestimento del veicolo continua sulle superfici a maglia dei rivestimenti interni delle porte e del cruscotto.

I bagagli possono essere facilmente riposti nel bagagliaio da 450 litri. Lo schienale del sedile posteriore, che può essere diviso in modo flessibile, consente di ampliare il bagagliaio fino a 1.450 litri, a seconda delle esigenze. Ciò significa che anche gli oggetti più ingombranti possono essere trasportati facilmente quando il sedile posteriore è completamente ripiegato.

Su strade a più corsie, il Driving Assistant Plus aggiunge per la prima volta alla Mini Countryman l’opzione di una guida parzialmente automatizzata di livello 2. Ciò consente al guidatore di staccare le mani dal volante fino a una velocità di 60 km/h, a condizione che continui a monitorare attentamente il traffico e sia pronto a intervenire in qualsiasi momento.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD