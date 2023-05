L’offerta di catamarani a motore sopra i 60 piedi è ricca, ma nessuno può vantare la personalità di Aquila 70 Luxury. Basta uno sguardo anche distratto per capire di trovarsi di fronte a uno yacht di grande personalità che, con le sue linee sportive e raffinate, si distingue rispetto agli altri modelli troppo spesso derivati dalle versioni a vela. Del resto, la sua presentazione ha segnato anche l’ingresso del brand statunitense Aquila Power Catamarans nel mondo dei maxy yacht di lusso.

Aquila 70 Luxury: caratteristiche

Aquila 70 Luxury è motorizzato con una coppia di Volvo Penta D13 da 1.000 cavalli l’uno e trasmissione a linea d’asse, che sono in grado di farle raggiungere una punta velocistica di oltre 27 nodi con un consumo di 380 l/h e un’autonomia di 350 miglia. Alla velocità economica di crociera, di poco superiore ai 20 nodi, il consumo orario scende a 230 l/h e l’autonomia sale a 450 miglia marine. Prestazioni di tutto rispetto considerando un dislocamento a medio carico di circa 50 tonnellate.

Le prestazioni sono solo uno dei plus di Aquila 70 Luxury, davvero unica è la disponibilità di spazio a bordo e la grande privacy garantita a tutti gli ospiti che possono in pratica usufruire di cinque ambienti totalmente indipendenti e vivibili. Il ponte inferiore è tutto dedicato alle cabine, quattro nel layout base, che possono diventare cinque con un secondo allestimento proposto dal cantiere. In entrambi i casi sono molte le opzioni di personalizzazione a disposizione dell’armatore. Inoltre il design degli arredi è “made in Italy” grazie alla collaborazione con Natuzzi Italia.

Sul ponte principale in pratica si trovano tre ambienti distinti: il living a centro barca, la grande zona prodiera allestita e totalmente indipendente, come del resto la spiaggetta poppiera. Qui l’elemento centrale, in corrispondenza del tunnel, si abbassa non solo per facilitare l’alaggio del tender, ma anche per creare un’unica superficie di 8,20 metri di larghezza direttamente affacciata sul mare. Infine il fly che, soprattutto nella versione vetrata con hardtop, crea una seconda dinette con una vista mozzafiato.

Nata dalla partnership tra Sino Eagle Group e MarineMax, Aquila Power Catamarans propone una completa gamma di catamarani a motore da 28’ a 70’, esclusivi nelle finiture e nella costruzione quanto esuberanti nelle prestazioni, sicuramente un oggetto del desiderio per molti appassionati diportisti.

