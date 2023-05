Voyager 50 Coupé: il motoryacht compatto e lussuoso

Velocità e stile si incontrano con il lancio del Voyager 50 Coupé. Seguendo il successo del Voyager 61, il nuovo Voyager 50 Coupé combina eleganza, velocità, spazio e comfort alla perfezione. Progettato da René van der Velden, lo yacht ha superato le aspettative in termini di prestazioni ed è ancora più bello sull’acqua rispetto a quanto mostrato sulla carta.

Il Voyager 50 unisce il meglio di entrambi i mondi, mantenendo i notevoli livelli di comfort delle sue sorelle maggiori pur avendo un fascino seducente tutto suo. Questo yacht “coupé” ha un’estetica accattivante, con il suo profilo basso e linee eleganti che generano una sensazione di sportività. Costruito interamente in alluminio, è significativamente più leggero rispetto alle barche in acciaio.

Voyager 50 Coupé: caratteristiche

Come tutti gli yacht della serie Voyager, il 50 Coupé è stato sviluppato per i proprietari che desiderano navigare più lontano in meno tempo. Le prestazioni sin dal lancio del primo modello hanno confermato che il Voyager 50 Coupé è tutto ciò che ci si potrebbe aspettare e anche di più: è dotato di due motori Volvo Penta da 480 CV e raggiunge una velocità massima di 22 nodi.

Questo motoryacht compatto e lussuoso sfrutta al massimo il suo spazio. Un elemento chiave dell’arredamento interno è il modo in cui salone, cucina completamente attrezzata e timoneria si trovano tutti sullo stesso livello con una vista panoramica a 360 gradi dal salone. Sottocoperta, il Voyager 50 dispone di una spaziosa suite armatoriale con bagno privato e due cabine ospiti con quattro posti letto e un bagno in comune.

Un accogliente ponte di poppa è allestito per rilassarsi e cenare all’aperto, la poppa presenta inoltre uno spazio di stoccaggio intelligente con un portello a comando elettrico per riporre biciclette, sci d’acqua e altro ancora. È presente anche una piattaforma di nuoto idraulica, che è possibile adattare per trasportare un tender fino a 3,85 metri se necessario.

Il Voyager 50 Coupé offre il massimo comfort a tutte le velocità. Semplice da navigare, ormeggiare e manovrare, il Voyager 50 è ideale sia per brevi vacanze che per escursioni più lunghe.

