Clover Laminator 2 WP è la versione migliorata negli aspetti tecnici e costruttivi rendendola una giacca laminata a due strati ancora più versatile. Tuttavia, la Laminator 2 WP si compone di uno strato esterno realizzato in Duratek 8 che garantisce la completa impermeabilità della giacca. Lo strato interno invece è composto da un piumino sintetico, estraibile che diventa un elegante e comodo capo a sé e che mantiene il calore corporeo quando le temperature si abbassano.

La ventilazione della giacca permette di essere utilizzata anche nella stagione più calda da tutti i moto-turisti. Il sistema di circolazione dell’aria è migliorato ulteriormente anche grazie ad un ampio pannello di ventilazione posteriore (completamente impermeabile), che aumenta il comfort di viaggio nelle giornate più calde.

La giacca Laminator 2 WP è un dispositivo di protezione individuale con certificazione CE e su spalle e gomiti sono presenti protezioni CE di livello 2. Tuttavia, le protezioni sono saldamente legate al corpo del motociclista grazie ad un sistema di regolazione che permette una perfetta adesione della giacca al corpo. E’ infatti possibile regolare il volume del braccio, dell’avambraccio, della vita, del polso e del fondo giacca tramite flap e tiranti. E’ inoltre possibile collegare il pantalone Laminator 2 coordinato tramite una zip di connessione. La giacca è abbinabile ad un pantalone dello stesso modello con possibilità di connessione tramite zip.

Clover Laminator 2 WP: prezzo

Clover Laminator 2 è disponibile per uomo dalla taglia S alla 4XL, che per donna dalla taglia XS alla XXL, nei colori Nero-grigio, Nero-Antracite-Giallo e Nero-Nero. In vendita presso i rivenditori autorizzati da febbraio 2022 ad un prezzo di 449,99 €.

Giacche invernali in offerta su Amazon

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.