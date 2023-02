Per Audi RS 4 Avant e Audi RS 5 2023 debuttano a listino i pacchetti competition e competition plus: look esclusivo e prestazioni ancora più elevate. Agli ammortizzatori a ghiera regolabili, inclusi nel pack plus, si accompagnano i freni carboceramici nonché molle e barre antirollio più rigide.

Audi RS 4 Avant e Audi RS 5 2023: i pacchetti competition

I nuovi pacchetti competition condividono l’innalzamento della velocità massima da 280 km/h (opzionali) a 290 km/h oltre all’upgrade software per l’elettronica del cambio tiptronic a otto rapporti, così da garantire tempi d’innesto ridotti, e per la centralina motore: optando per la modalità dynamic del sistema di gestione della dinamica di marcia Audi drive select e per il programma S della trasmissione, l’erogazione del V6 2.9 TFSI biturbo da 450 CV e 600 Nm diviene ancora più reattiva.

Audi RS 4 Avant competition pack scatta così da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi: un tempo migliore di 2 decimi rispetto alla versione di serie. 0-100 km/h in 3,8 secondi per Audi RS 5 competition pack, anch’essa più veloce (di un decimo) dello standard.

Incluso in entrambi i pacchetti competition l’impianto di scarico sportivo RS con terminali in nero opaco. Al sound più intenso rispetto allo standard contribuisce la riduzione dei materiali fonoassorbenti nella zona del propulsore e della plancia.

L’handling di una vettura da pista senza rinunciare alla sicurezza e ai sistemi di assistenza caratteristici dei modelli high performance Audi: ecco, in estrema sintesi, l’identikit di Audi RS 4 Avant e Audi RS 5 competition plus. Optando per la configurazione più estrema dei pacchetti competition, le sportive dei quattro anelli si avvalgono di nuovi ammortizzatori a ghiera regolabili manualmente. L’altezza da terra delle vetture si riduce di 10 mm rispetto alle versioni RS standard, mentre agendo sulle citate ghiere in corrispondenza dell’estremità inferiore delle molle è possibile ribassare ulteriormente l’assetto di 10 mm.

Non meno radicale l’upgrade allo sterzo, così da risultare più diretto, a vantaggio della precisione e della reattività. Quanto alla trazione integrale permanente quattro, il differenziale centrale autobloccante beneficia di un setting volto a privilegiare la ripartizione della spinta al retrotreno. Nuova taratura, anch’essa inclusa nel pack competition plus, per il differenziale posteriore sportivo che distribuisce attivamente la coppia tra le ruote del medesimo asse, a vantaggio del contenimento del sottosterzo e dell’agilità della vettura.

All’incremento delle performance si accompagna la previsione, di serie per le varianti competition plus, dei freni carboceramici anteriori con pinze di colore rosso: complici il software ABS specifico e la disponibilità, a richiesta, degli pneumatici ultra high performance Pirelli P Zero Corsa, riducono sino a 2 metri lo spazio d’arresto da 100 km/h.

Audi RS 4 Avant e Audi RS 5 2023: look competition

Entrambi i pacchetti competition prevedono finiture dal look esclusivo. I rivestimenti dei sedili in microfibra Dinamica e pelle Nappa sono corredati d’impunture a nido d’ape e del logo RS lungo gli schienali. La microfibra Dinamica, simile visivamente e al tatto alla pelle scamosciata, è al 45% realizzata mediante poliestere riciclato.

Il pacchetto design RS rosso porta alcuni tocchi di colore in abitacolo, più precisamente in corrispondenza della corona del volante, della console, delle cinture di sicurezza e dei tappetini. Gli anelli Audi e la denominazione modello sono anch’essi in nero lucido e completano il pacchetto look nero. L’effetto total black è ulteriormente rafforzato dalla disponibilità, per la prima volta, della verniciatura nero Sebring cristallo.

Tra le ulteriori dotazioni condivise dai pacchetti competition spiccano i cerchi in lega specifici da 20 pollici con design a 5 razze a Y in nero Phantom, torniti a specchio. L’esclusività delle vetture può essere ulteriormente sottolineata optando – a richiesta – per le calotte dei retrovisori in carbonio opaco e per il pacchetto carbonio dedicato che include i blade anteriori, la sezione inferiore delle minigonne e l’estrattore in fibre composite a finitura opaca.

Limitatamente ad Audi RS 4 Avant e Audi RS 5 Sportback competition plus, sono inclusi i sedili a guscio RS con rivestimento in microfibra Dinamica e pelle, corredati di cuciture a contrasto a nido d’ape. La Avant Audi Sport, infine, si avvale dei proiettori a Led Audi Matrix, mentre Audi RS 5 può contare anche sulla luce laser.

Il pacchetto competition è proposto a 9.900 euro. La variante più estrema competition plus è disponibile a 22.500 euro per Audi RS 5 Coupé, 24.250 euro per Audi RS 4 Avant e Audi RS 5 Sportback.

