Entop Mada 9: ecco il nome della supercar afghana col motore di unaCorolla

Avevamo detto che i talebani afghani si sono messi in testa di correre a Le Mans, e lo faranno con la Entop Mada 9, la prima e unica supercar made in Afghanistan diventata subito virale dopo essere stata presentata dai talebani stessi, sia per la curiosità della cosa sia anche per il design comunque interessante.

Insomma, è bastato del buon marketing, su cui gli estremisti di ogni colore e religione sono purtroppo sempre stati molto bravi, e la modellazione 3D per dare avvio a questo progetto, che per concretizzarsi ha utilizzato niente meno che un quattro cilindri di origine Toyota.

Entop Mada 9, le caratteristiche della super afghana

È stato un team di appassionati locali a dare vita alla Entop Mada 9, che certo spicca per il suo design particolare e cattivo, tutto in nero. Un anteriore quasi disorientante, con i fari sottilissimi e nascosti, le prese d’aria scavate nel cofano che lo “sbalzano” al centro, anche per contenere il logo. E poi le tipiche forme di un hypecar, ricca di nervature e condotti per ottimizzare il flusso d’aria e l’aerodinamica.

Per quanto apprezzata da tutti, a livello estetico, non ci sono troppi dettagli a riguardo. Fonti dicono che l’auto sia stata realizzata con materiali compositi leggeri, e che il telaio sia tubolare. Inoltre, sembra essere un’auto a motore centrale. A proposito di propulsione, fa sorridere che ciò che muove l’auto sia un quattro cilindri Toyota, nello specifico quello della Corolla, modificato per aumentarne la potenza. Ci sono sospensioni pushrod ispirate a quelle usate sulle vetture da Formula 1, adatte a un’auto progettata tenendo conto del terreno collinare e delle strade del Paese di origine.

Per quanto riguarda la produzione, sembra che non serva molto tempo per vedere l’auto fatta e finita. L’impianto produttivo è il Navavri Center of Technical and Vocational Education dell’Afghanistan. CEO della Entop è Muhammad Raza Ahmadi, il quale ha già dichiarato che il team ha già sviluppato carrozzeria e prototipo, e anzi è al lavoro da 5 anni. Tanto che la Entop Mada 9, dice, sarà pronta entro la fine di marzo, per essere esposta a un Salone del Qatar.

