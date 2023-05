Come richiedere il noleggio auto a lungo termine

Richiedere il noleggio auto a lungo termine non è complicato, ma nemmeno immediato come, ad esempio, l’attivazione di un noleggio a breve termine: sono infatti parecchi i documenti necessari, c’è sempre un lasso di tempo tra la sottoscrizione del contratto e l’effettivo ritiro dell’auto, e ci sono procedure ben precise da seguire per la restituzione della vettura alla fine del contratto.

Dopo aver approfondito quanto costa il noleggio a lungo termine e come risparmiare, ecco tutto ciò che occorre sapere per richiedere l’auto auto a noleggio a lungo termine.

Cosa occorre sapere per richiedere il noleggio a lungo termine

La documentazione necessaria

Poniamo di aver compreso nei dettagli cos’è il noleggio auto a lungo termine e aver scelto questa formula per le proprie esigenze. Il passo successivo per attivare il contratto è quello di sapere quali sono i documenti necessari da inviare alla società di renting. Il primo? Ovviamente la patente di guida, che deve essere stata ottenuta da almeno 12 mesi. Gli altri documenti sono:

carta d’identità e codice fiscale ,

e , le coordinate bancarie del conto corrente,

del conto corrente, un contratto di lavoro , con le ultime due buste paga,

, con le ultime due buste paga, il 730 ,

, il CUD.

Nel caso di pensionati:

il cedolino della pensione ,

, la Certificazione unica ,

, la lettera dell’INPS che certifica la pensione.

Per le aziende, infine, è obbligatorio inviare:

la visura camerale ,

, il modello unic o,

o, il documento di identità del legale rappresentante della ditta.

La richiesta, successivamente dall’invio dei documenti, viene solitamente sempre analizzata da un esperto analista del credito.

Tempi di consegna e ritiro dell’auto a noleggio

Per richiedere il noleggio a lungo termine serve anche…pazienza. Se per il noleggio a breve termine, solitamente, ci si reca al desk della società, ad esempio in aeroporto, per il lungo termine i tempi di consegna dell’auto possono variare da una settimana a qualche mese, come per l’acquisto.

Nel caso si scelga l’auto in pronta consegna, bastano pochi giorni, mentre la personalizzazione, ovvero l’aggiunta di optional e la configurazione a 360 gradi della vettura, richiede un lasso di tempo maggiore. In media oltre 30 giorni, se non di più. Ecco perché, in attesa di guidare l’auto scelta per il noleggio a lungo termine, spesso nel contratto è inclusa anche la preassegnazione di un’altra auto, solitamente di omologo segmento e valore.

Il ritiro dell’auto può avvenire nel centro convenzionato della società di noleggio più vicino alla residenza di chi noleggia, oppure a domicilio, servizio proposto da un numero sempre maggiore di operatori. Chi può ritirare l’auto a noleggio? Semplice, il titolare del contratto oppure una persona in possesso di delega del titolare.

Procedure per la restituzione dell’auto

Anche la restituzione dell’auto a noleggio a lungo termine a fine contratto richiede una procedura ben precisa: quest’ultima avviene in un punto convenzionato con la società di noleggio, in presenza di un perito. Dunque, vengono attentamente valutate le condizione del mezzo, tramite anche la stesura di un verbale.

Le informazioni raccolte e verificate? I km percorsi, dato che il contratto prevede soglie ben precise, la prevista data di riconsegna e eventuali danni alla vettura. In gioco, se questi aspetti non vengono rispettati, ci sono penali considerevoli…

