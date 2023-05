Quanto costa noleggiare un’auto a lungo termine e come risparmiare

Quanto costa il noleggio di un’auto a lungo termine? Una domanda che molti privati e professionisti si stanno ponendo ora che il noleggio è diventato un’opportunità alternativa all’acquisto, al finanziamento e al leasing proposta pressoché da tutti i Costruttori.

La prima risposta è semplice: non esiste un listino per noleggiare un’auto a lungo termine. Il costo del canone dipende da diverse variabili, senza contare che Case automobilistiche e società di noleggio stanno mettendo in campo diverse promozioni e offerte speciali.

In questo articolo vogliamo però darti un’idea su quanto costa noleggiare un’auto a lungo termine, quali sono le variabili in gioco e presentarti alcuni consigli per risparmiare.

Prezzo del noleggio auto a lungo termine: le variabili

Ci sono diversi parametri che determinano il costo più o meno alto del canone di noleggio a lungo termine. Che, come abbiamo visto, è l’elemento centrale di questa formula. Tra questi variabili ne spiccano tre. Vediamole insieme

I servizi inclusi

Per quanto riguarda i servizi inclusi, i contratti di noleggio auto a lungo termine possono essere modulari, quindi includere un numero più o meno ampio di servizi. Chiaramente più servizi sono compresi e più il prezzo tende a salire. Se l’assicurazione e la manutenzione sono solitamente parte integrante del contratto, la vettura sostitutiva, il cambio gomme, la permuta dell’usato e la consegna dell’auto a domicilio, per fare alcuni esempi, possono esserci o non esserci.

Il valore residuo dell’auto

Il secondo aspetto fondamentale è il valore residuo, ovvero il valore futuro stimato dell’auto sul mercato dell’usato. Più quest’ultimo è alto, più il canone di noleggio è conveniente. Ci sono vari fattori che influenzano il valore residuo dell’auto, tra cui anche l’effetto moda: sicuramente un Suv, in media, ha un valore residuo più elevato rispetto a una monovolume. Un aspetto che occorre considerare quando ci si accinge a noleggiare un’auto.

L’anticipo e l’Iva.

Un’altra variabile importante è l’anticipo: se si è disposti a pagare una cifra consistente al momento di sottoscrivere il contratto, il prezzo della rata di noleggio mensile diventa più basso, mentre se si opta per il noleggio senza anticipo il discorso è opposto. Un’ultima componente da considerare è l’Iva: diverse offerte di noleggio per privati sembrano più costose, perché includono anche l’Iva, mentre solitamente il canone di noleggio per le aziende viene calcolato al netto dell’Iva.

Offerte e promozioni

Ci sono poi altre variabili esterne che influenzano il costo del noleggio a lungo termine dell’auto: le offerte delle Case e dei noleggiatori, che stanno proponendo soluzioni convenienti per attirare il pubblico verso la formula, in particolare quando si parla di auto elettriche.

Pay per use e abbonamenti

E promozioni interessanti come il pay per use, un noleggio auto a lungo termine senza anticipo e senza vincoli di percorrenza che comprende un secondo canone per conteggiare i km effettuati, misurati oggettivamente attraverso una black-box. E ancora le formule di abbonamento e noleggio a medio termine, più flessibili rispetto al noleggio tradizionale, che possono consentire ad esempio di cambiare auto nell’arco contrattuale o di rescindere senza penali.

Come risparmiare sul noleggio auto a lungo termine

Per finire ti diamo qualche consiglio pratico per risparmiare nel noleggiare un’auto a lungo termine.

Franchigie assicurative e percentuali di scoperto

Il primo è prestare attenzione alle franchigie assicurative e alle percentuali di scoperto. Meglio investire su franchigie assicurative fisse ma, allo stesso tempo, dai costi contenuti e selezionate a seconda delle proprie esigenze. Lo stesso discorso vale per la scelta delle coperture incuse. Un esempio concreto: se non abiti in città e fai meno di 20.000 km all’anno, puoi tranquillamente fare a meno della Kasko.

Cambio gomme

Un secondo consiglio riguarda il cambio gomme: specie se si scelgono modelli più pesanti e con pneumatici più soggetti all’usura, meglio scegliere un canone di noleggio che includa la sostituzione degli pneumatici, meglio ancora se effettuata dopo un chilometraggio non troppo elevato.

Chilometraggio

L’ultimo consiglio? Quando noleggio un’auto a lungo termine, devi scegliere il giusto chilometraggio, più in linea possibile con le tue esigenze. Se infatti esageri con i km, per paura delle penali, il canone inevitabilmente si alza, mentre se la soglia è troppo bassa, il successivo sforamento comporta sovraccosti che potrebbero rivelarsi particolarmente gravosi e fastidiosi per il proprio portafogli.

