Hertz non riesce a noleggiare le Tesla: il motivo è sconcertante.

In tutto il mondo, Hertz sta puntando molto sul noleggio di auto elettriche e nel 2021 fece molto parlare di se quando annunciò un ordine di 100.000 Tesla, seguito poi dalla partnership con Polestar e altri produttori elettrici, nonché fornitori di servizi di ricarica come Shell in Italia.

Tuttavia, pare proprio che risultati di noleggio non sono quelli sperati, ed è intuibile dal fatto che i veicoli elettrici sono di frequente quelli con il canone più basso, segnale, di solito, di volontà di spingere maggiormente quel prodotto. Il motivo, secondo il giornalista Gary Leff, è che la società di noleggio avrebbe sbagliato completamente l’approccio.

Qual è l’errore di Hertz?

Secondo Leff, il motivo per cui Hertz fatica a dare a noleggio i suoi veicoli elettrici non è per le auto in sé. È a causa delle sue politiche di ricarica, basate su quelle del rifornimento dei veicoli tradizionali. Una scelta che, ovviamente, è sbagliata visto che come ripetiamo sempre, l’approccio e la mentalità dietro un veicolo a batterie sono completamente diversi.

Hertz, infatti, richiede di restituire l’auto a carica completa o, con un leggero supplemento, con almeno il 75% della batteria. Tuttavia, costringere i clienti, spesso alle prime armi con un’elettrica, spesso in vacanza o con orari serrati per il lavoro, non è una buona mossa, ed è un costo in più, quello del tempo, che in pochi sono disposti ad assumersi, e paradossalmente chi guida abitualmente un elettrico è tra quelli che lo sono meno.

Soprattutto perché la maggior parte delle agenzie di Hertz sono naturalmente agli aeroporti, e per quanto l’hotel di partenza possa anche essere dotato di colonnina, in base alla distanza dello scalo, durante il tragitto la batteria andrebbe di nuovo sotto il 100 o il 90%, cosa che costringerebbe i clienti a dover cercare una colonnina nei pressi dell’aeroporto.

Servirebbe, quindi, un approccio diverso. Anziché abbassare il canone in modo poco efficiente, e solo per finta, visto che poi è necessario aggiungere i costi di ricarica, è forse meglio alzarlo ma includendo nel servizio anche i costi della ricarica. In qualche modo verrebbe comunque pagata, ma il ricarica rimarrebbe “fisicamente” a carico del personale della società di noleggio.

Non si tratta di fantascienza, dato che una soluzione simile avviene con le società di car sharing come Zity o Drivalia.

