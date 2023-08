Tesla Model Y è il Suv elettrico medio della Casa americana: presenta dimensioni non esagerate, uno o due motori elettrici a seconda delle versioni, interni minimal e il sistema Autopilot, che su richiesta diventa avanzato, in ottica di avvicinamento alla guida autonoma. Ecco tutte le caratteristiche del modello che va ad affiancare la Model X nella gamma di Palo Alto.

Dimensioni e interni della Tesla Model Y

Il design di Tesla Model Y, come quello delle sorelle, non lascia grande spazio a voli pindarici, ma punta ad essere minimal e a sfruttare al massimo gli spazi: 4,75 metri di lunghezza e 1,62 metri di altezza sono valori da Suv medio, mentre la presenza su strada è garantita da 1,92 metri di larghezza. L’altezza da terra supera i 18 centimetri.

Gli interni, come è nella tradizione della Casa di Elon Musk, presentano un design pulito, con un enorme tablet da 15 pollici, che tramite touch consente di gestire tutte le funzioni.

Il bagagliaio è di 850 litri, ma arriva fino a 2.158 litri abbattendo il divano posteriore e contando anche il vano anteriore. Tre le versioni a listino: Model Y base, Model Y Long Range, e Model Y Performance.

Motori elettrici e autonomia

I motori elettrici si differenziano a seconda delle versioni. La Tesla Model Y base ha un unico motore elettrico posteriore da 347 Cv, alimentato da una batteria da 56 kWh, che garantisce un’autonomia di 455 km. La Long Range presenta due motori elettrici e trazione integrale, per una potenza complessiva di 441 Cv e una batteria più grande, 75 kWh, con autonomia dichiarata di 533 km.

La Tesla Model Y Performance, infine, ha la stessa architettura meccanica della Long Range, ma aumenta la potenza a 513 Cv, con autonomia, al contrario, ridotta da 514 km. Come dice il termine Performance, Tesla su questa versione vuole esaltare le prestazioni, con un’accelerazione 0-100 km/h in 3,7 secondi, contro i 6,9 secondi dell’allestimento base, che, invece, tiene maggiormente conto del prezzo di listino.

I prezzi della Tesla Model Y

I prezzi della Tesla Model Y base, per essere precisi, partono da meno di 50.000 euro: 47.970 euro, che salgono a 54.970 euro per la Tesla Model Y Long Range e a 60.970 euro per la Performance. Da sottolineare, però, che la scelta degli optional può far salire, e in maniera consistente, i prezzi.

Dotazioni

Le dotazioni di serie della Tesla Model Y sono mutuate da quelle della Model 3. Una premessa sulle vernici: il color bianco perla micalizzato è di serie, mentre a richiesta ci sono il nero pastello, che costa 1.200 euro, il grigio scuro e blu oceano metallizzati da 1.600 euro e il rosso micalizzato da 2.000 euro. Per il resto troviamo:

Cerchi in lega da 19’’, 21’’ per la Long Range,

da 19’’, 21’’ per la Long Range, Autopilot ,

, Controllo elettronico della stabilità e della trazione ,

, Frenata automatica di emergenza.

In optional, invece, ci sono:

Gancio traino – 1.350 euro,

Interni bianchi – 1.200 euro,

Autopilot avanzato , con cambio di corsia automatico, Autopark e Summon , che consente di spostare la vettura senza il conducente a bordo tramite app – 3.800 euro,

, con , che consente di spostare la vettura senza il conducente a bordo tramite app – Guida autonoma al massimo potenziale, che identifica semafori e segnali di stop per far rallentare e fermare autonomamente la vettura – 7.500 euro.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.