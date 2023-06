La Mobilize Duo debutterà nel car sharing di Zity by Mobilize

La Mobilize Duo è il prossimo veicolo a due posti elettrico, erede della Renault Twizy, nato per il car sharing, che sarà utilizzato anche a Milano nella flotta di Zity by Mobilize, il vettore nato dalla joint venture tra Renault Group e Ferrovial, operatore ferroviario spagnolo.

La notizia arriva durante una conferenza stampa in cui Zity ha fatto il punto sul suo primo anno a Milano e sui suoi obiettivi per i prossimi.

Zity by Mobilize ha risparmiato 500 tonnellate di CO2

In un anno di servizio nel capoluogo lombardo, Zity si dichiara soddisfatta con una media di 1300 noleggi al giorno e 500.000 effettuati fino a inizio giugno, per una flotta che solo a Milano contra oltre 400 Dacia Spring, per un totale di 1875 auto in tutte le città in cui Zity opera (Madrid, Parigi e Lione).

Nel corso di quest’anno, Zity ha aggiornato continuamente il suo servizio. Per esempio, ha dotato le vetture del Safe Driving Pilot, per ora limitato a 250 vetture ma presto su tutte, che implementa sistemi di sicurezza che anticipano incidenti pericolosi allertando il conducente. A Madrid, dove è già presente, ha permesso di ridurre il tasso di incidenti del 51%.

Per una mobilità integrata

Tra gli altri obiettivi per i prossimi anni, quello di favorire l’integrazione con altre piattaforme di mobilità, a partire dall’accordo con Free Now, la piattaforma che ingloba diverse soluzioni dai taxi al car sharing; ma anche con altre tipologie di mezzi, in modo da facilitare l’utilizzo del servizio a più cittadini.

L’espansione della flotta

Entro la fine del 2023, infine, Zity ha intenzione di espandere la flotta, forse, all’inizio, con nuove Dacia Spring o con altri modelli del gruppo Renault.

Novità sostanziale, più per il 2024 che per quest’anno, l’introduzione di Mobilize Duo, veicolo elettrico a due posti di Mobilize ed erede della Renault Twizy che nasce proprio per il car sharing e presentato al Salone di Parigi del 2022.

Saranno presenti due versioni, sempre a due posti uno anteriore e uno posteriore, una con velocità massima di 45 km/h, e quindi utilizzabile anche dai teenager; e una con velocità massima di 80 km/h. Lo stesso veicolo, tra l’altro, avrà anche una versione cargo, pensata per le consegne o per chi ha bisogno di trasportare oggetti non troppo ingombranti.

