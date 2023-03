Cruise Control: la guida completa alla tecnologia di guida assistita

Il cruise control è una tecnologia presente nella gran parte delle automobili moderne che consente di mantenere la velocità del veicolo costante senza dover premere continuamente il pedale dell’acceleratore.

In base al grado di evoluzione, il sistema è in grado di regolare automaticamente la velocità del veicolo in base alle impostazioni selezionate dal guidatore, utilizzando sensori per monitorare la velocità del veicolo e correggere eventuali deviazioni. Inoltre, il sistema può essere programmato per tenere conto delle condizioni della strada, come curve e salite, per mantenere la velocità costante.

In questo articolo, esploreremo il funzionamento del cruise control, i suoi vantaggi e svantaggi, e come usarlo correttamente.

Come funziona il cruise control

Il cruise control funziona grazie a un sistema che regola la velocità del veicolo in base alle impostazioni selezionate dal guidatore. Sulle auto più datate agisce meccanicamente sulla farfalla del carburatore, mentre oggi controlla elettronicamente quella dei motori a iniezione elettronica. Ancora, sulle auto elettriche “blocca” semplicemente l’erogazione di potenza.

Quando il sistema è attivato, il guidatore imposta la velocità desiderata tramite i comandi del cruise control, solitamente situati sul volante o sulla console centrale dell’auto. Nei dispositivi più avanzati, come il cruise control adattivo, il sistema utilizza sensori per monitorare la velocità del veicolo e correggere eventuali deviazioni, ad esempio quando il veicolo si avvicina troppo a un altro o quando si affrontano curve o salite.

L’attivazione del cruise control è la medesima su tutte le vetture: i tasti si trovano sulle razze del volante, di solito su quella sinistra. Dopo aver raggiunto la velocità preferita, si preme sul tato “Set” per memorizzarla, mentre con i tasti “+” o “-” è possibile aumentarla o diminuirla, cosa che si può fare anche accelerando o decelerando e premendo nuovamente il tasto “Set”. Quando non ne abbiamo più bisogno, si disattiva con “Cancel”.

Il cruise control è disponibile in auto sia con cambio manuale che automatico, ma su queste ultime è più avanzato e si può usare più spesso, e può essere anche dotato anche di tecnologia “Stop&Go” che permette all’auto di fermarsi completamente quando il veicolo anteriore lo fa, e di riprendere la marcia in maniera autonoma.

Il cruise control adattivo

Negli ultimi anni, il cruise control adattivo, noto anche come ACC (Adaptive Cruise Control), è diventato sempre più popolare tra i produttori di automobili. Questa tecnologia migliora il sistema di cruise control tradizionale utilizzando sensori avanzati per monitorare la distanza tra il veicolo e gli altri veicoli sulla strada.

Il cruise control adattivo utilizza sensori avanzati, come telecamere, radar o più di recente LiDAR (come su Volvo EX90), per rilevare la distanza tra il veicolo e gli altri veicoli sulla strada. Il sistema è in grado di regolare automaticamente la velocità del veicolo in base alla distanza tra il veicolo e gli altri veicoli, mantenendo una distanza di sicurezza preimpostata. Se il veicolo davanti rallenta o si ferma, il sistema riduce automaticamente la velocità del veicolo e, se necessario, attiva il sistema di frenata automatica.

Il cruise control adattivo non solo aiuta a mantenere una velocità costante, ma anche a mantenere una distanza di sicurezza dagli altri veicoli sulla strada, la quale può essere naturalmente regolata. Inoltre, questo sistema è in grado di funzionare in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve, grazie ai suoi sensori avanzati. Spesso, come su vetture quali Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 o Ford Mustang Mach-E, lavora insieme al navigatore e al mantenimento di corsia, adattando automaticamente la velocità autostradale in presenza di curve, o quando cambiano i limiti di velocità.

Il cruise control non sostituisce il conducente

In tutti i casi, il cruise control non è un dispositivo di piena guida autonoma e il conducente non deve sentirsi libero di distrarsi. Al contrario, l’auto è in grado di rilevare distrazioni e inviterà sempre, tramite vibrazioni sul volante o suoni acustici, a mantenere alta l’attenzione.

Anche perché i sistemi citati possono confondersi, cambiando limite di velocità perché leggono quello sui rimorchi dei camion e quindi iniziando a rallentare bruscamente, con conseguente pericolo per tutti se il conducente non interviene in tempo. Infatti, il cruise control può avere anche alcuni svantaggi. Ad esempio, il sistema potrebbe non funzionare correttamente in alcune situazioni, come quando la strada è troppo stretta o quando ci sono oggetti che ostacolano la visibilità del sistema. Inoltre, il sistema potrebbe non essere in grado di prevedere completamente le azioni degli altri conducenti, il che potrebbe portare a situazioni di pericolo sulla strada.

