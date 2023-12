Apreamare Gozzo 38 Cabin per navigare in ogni stagione

Apreamare ridefinisce il concetto di navigazione di lusso con il suo prossimo lancio, il Gozzo 38 Cabin. Previsto per la primavera del 2024, questo nuovo modello rappresenta l’evoluzione del tradizionale Gozzo, combinando l’eleganza classica con l’innovazione moderna.

Il Gozzo 38 Cabin è il risultato di un processo di costruzione in pieno sviluppo, che ha come obiettivo il superamento delle aspettative sia in termini di design che di prestazioni. Basato sul successo del suo predecessore, il Gozzo 35, questo nuovo modello si distingue per una serie di miglioramenti significativi, che includono una plancetta bagno allungata e maggiori spazi a bordo per un comfort e una protezione ottimizzati.

Uno degli aspetti più notevoli del Gozzo 38 Cabin è la sua tuga innovativa. Questa caratteristica chiave del design, sviluppata da Marco Casali e Umberto Tagliavini, rispecchia un equilibrio perfetto tra la raffinatezza della versione open e l’iconica eleganza del gozzo sorrentino. La nuova tuga non solo migliora l’aspetto estetico della barca, ma offre anche una protezione e una abitabilità interne superiori per una navigazione confortevole in tutte le stagioni e condizioni meteorologiche.

La plancetta estesa del Gozzo 38 Cabin aumenta la lunghezza totale dell’imbarcazione a 11,45 metri, ampliando significativamente gli spazi a bordo. Questo design consente agli ospiti di godere di una crociera di più giorni con il massimo del comfort, grazie anche agli interni spaziosi e ben progettati.

All’interno, il Gozzo 38 Cabin presenta un salone luminoso e accogliente, dotato di vetrate perimetrali che offrono una vista panoramica a 360 gradi. Una porta-finestra apribile su quattro ante crea un fluido collegamento tra gli spazi interni ed esterni, permettendo agli ospiti di godere appieno dell’ambiente marino. Il salone ospita una postazione di comando, una cucina funzionale e una dinette a L, ideali per pranzi e cene in compagnia.

Esternamente, il Gozzo 38 Cabin si distingue per la sua generosa plancetta di poppa, un ampio prendisole a prua, un divano a L in pozzetto per sei persone con tavolo estraibile, e ampi passavanti laterali. Le alte murate contribuiscono ad aumentare i volumi interni senza compromettere l’eleganza della linea della barca.

Sottocoperta, il layout è stato ottimizzato per massimizzare l’abitabilità, con due cabine e un bagno. La cabina degli ospiti, collocata centralmente, è caratterizzata da un letto di notevoli dimensioni, offrendo un livello di comfort e spazio raramente riscontrabile in imbarcazioni di questa categoria.

Dal punto di vista della propulsione, il Gozzo 38 Cabin offre diverse opzioni, tra cui una coppia di motori Volvo Penta D4-270 DPI o D4-320 DPI, o una configurazione tradizionale con la linea d’asse Volvo Penta D4-320.

Copyright Image: Sinergon LTD