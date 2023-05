Apreamare Gozzo 35: l’iconico walk-around in differenti livree e motorizzazioni

Apreamare Gozzo 35: il cantiere ha partecipato a Palma di Maiorca all’edizione 2023 del Salone delle Baleari con due Gozzo 35 che, con oltre quaranta unità vendute, è diventato il best seller di Apreamare rappresentando la scelta ideale per coloro che desiderano un’imbarcazione dalle dimensioni contenute senza rinunciare a comfort e abitabilità.

Il primo Gozzo 35 esposto ha un’originale ed elegante scafo bianco e tagliamare nero ed è spinto da 2 Volvo Penta 320 D4 con la tradizionale e affidabile propulsione in linea d’asse. Il secondo scafo invece ha un colore più marino – blu con tagliamare turchese –, ed è spinto da due Volvo Penta 270 DPI e la pratica e tecnologica trasmissione Stern Drive con joystick Volvo Penta.

Disegnato da Marco Casali per le linee di coperta e da Umberto Tagliavini di Marine Design per la carena con il supporto di Cataldo Aprea, l’iconico Gozzo 35 è una barca sofisticata, tecnologicamente avanzata, curata nei dettagli e nella qualità dei materiali impiegati, che reinterpreta in chiave moderna lo stile inconfondibile delle imbarcazioni mediterranee.

Apreamare Gozzo 35 rientra nella categoria dei natanti con una lunghezza massima di 9,95 metri, ma è dotato di grandi spazi in coperta superiori alla media, a partire dal comodo divano prendisole a poppa e dal tavolo, perfetto per organizzare piacevoli aperitivi o pranzi all’aperto tra amici e in famiglia.

Il ponte inferiore offre una cabina open-space con letto matrimoniale a prua, armadi e mobili con inserti in pelle e bagno con un ampio box doccia separato. Lo stile degli interni richiama la luminosità delle architetture mediterranee, e agli armatori è offerta la possibilità di personalizzare i colori delle pelli e dei tessuti coerentemente alla filosofia di Apreamare, in grado di realizzare imbarcazioni su misura del cliente.

