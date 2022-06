Fly3 primavera estate 2023: la nuova collezione dalla connotazione vintage

Fly3 primavera estate 2023: un’attenzione alla ricerca e alla sostenibilità che ha alle spalle una lunga tradizione, a partire dal lontano

‘79, anno in cui Luciano Bilancioni, crea un filato idrorepellente, lavabile e reinterpretando alcune lavorazioni a mano, crea una collezione di maglieria unica in stile marinaro.

Oggi grazie al brevetto “2shade” Fly3 in ogni collezione rinnova quello che rappresenta il fiore all’occhiello della propria collezione di maglieria: capi senza cuciture reversibili e bicolore, dove attraverso la trasformazione e la nobilitazione di fibre e trattamenti, vengono garantiti gli standard qualitativi più alti che vanno oltre l’esclusività del processo.

Fly3 primavera estate 2023: la collezione

Il modello che in assoluto però interpreta al meglio il brevetto è la maglia girocollo Joshua, con due anime, una dal colore dark da un lato e light dall’altro, realizzata con una speciale lavorazione della maglia inglese con cotone bouclè da un lato e cotone compatto dall’altro. La tintura Whitely che rispetta processi sostenibili, con cui tutti i capi sia filati che tessuti, possono essere finiti, dona da un lato l’aspetto invecchiato dal mare e la tinta solida dall’altro.

I filati puri e naturali come i cotoni e i blend come il Softly assumono così una connotazione vintage, i dettagli delle lavorazioni e i punti maglia risaltano nel contrasto della doppia anima della maglia. Il Softly, uno speciale blend che unisce le eccellenti proprietà del bamboo, del cashmere e del cotone così da rendere il capo resistente ai raggi UV, antibatterico, morbido al tatto e traspirante viene impiegato nei modelli di felpe luxury in maglia leggera e morbida, realizzate con cuciture due aghi con collo seamless, sia in versione girocollo che con cappuccio viene proposto anche in doppia tintura che crea effetti unici di coloriture e nuance di colore mosse, grazie alle caratteristiche di reazione al processo delle diverse tipologie di filato presenti nella mischia.

Per la stagione estiva immancabile il mondo del jersey. Le polo sono proposte con diverse tipologie di colli, fra cui quello alla coreana in piquet 60/2 in puro cotone egiziano. Mentre le t-shirt girocollo, con taschino e non, dalla vestibilità comfort sono realizzate in jersey voile con finitura crepe, in lino stretch o in spugna. Infine le camicie realizzate in lino ritorto con un sottile filo di elastan a conferire elasticità e un fit comodo ma moderno. All’interno dei capi per questa stagione, fedele alla propria anima, il brand sceglie una stampa che ritrae le isole Eolie da cui provengono le pietre che servono proprio per realizzare il trattamento Whitelly.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.