Cosa non portare nel bagaglio a mano in aereo: l’elenco completo

Quando si viaggia in aereo, è importante sapere cosa non si può portare nel bagaglio a mano. Ci sono alcune restrizioni sui tipi di oggetti che possono essere portati a bordo per motivi di sicurezza. In questo articolo, ti spiegherò cosa non si può portare in aereo nel bagaglio a mano.

Prima di tutto, è importante sapere che i regolamenti possono variare a seconda della compagnia aerea e del Paese di destinazione. Tuttavia, ci sono alcune restrizioni che valgono su tutti i voli.



Armi, oggetti affilati, esplosivi e giocattoli

Non è consentito portare a bordo oggetti che possono essere utilizzati come arma. Questi includono armi da fuoco, coltelli, attrezzi da lavoro con lame affilate, bastoni, mazze da baseball, spray al peperoncino e esplosivi. Anche le sostanze infiammabili o esplosive come il gas butano non sono ammesse a bordo.

Sembra ovvio, ed anzi lo è, ma tieni presente che negli USA gli agenti della TSA hanno trovato ben 6.301 armi da fuoco nei bagagli a mano durante il 2022. Da notare che sono vietati anche tutti i giocattoli che possono sembrare armi.

Pistole, armi da fuoco e altri strumenti che sparano proiettili

Strumenti in grado, o che sembrano in grado, di poter essere utilizzati per provocare gravi ferite attraverso lo sparo di un proiettile, fra i quali:

armi da fuoco di ogni tipo, come pistole, rivoltelle, carabine, fucili

armi giocattolo, riproduzioni e imitazioni di armi da fuoco che possono essere scambiate per armi vere

componenti di armi da fuoco, esclusi i cannocchiali con mirino di puntamento

armi ad aria compressa o anidride carbonica, come pistole, armi a pallini, carabine e pistole a sfere

pistole lanciarazzi e pistole per starter

archi, balestre e frecce

lanciarpioni e fucili subacquei

fionde e catapulte

Dispositivi per stordire

Dispositivi progettati appositamente per stordire o immobilizzare:

dispositivi neutralizzanti, come fucili stordenti, pistole paralizzanti (tasers) e manganelli a scarica elettrica

strumenti per stordire e sopprimere gli animali

sostanze chimiche, gas e spray capaci di produrre effetti disabilitanti o immobilizzanti, come spray irritanti, gas lacrimogeni, acidi e repellenti per animali

Oggetti dotati di una punta acuminata o di un’estremità affilata

Oggetti dotati di una punta acuminata o di un’estremità affilata che possono essere utilizzati per provocare ferite gravi, tra cui:

articoli da taglio, quali asce, accette e mannaie

piccozze per ghiaccio e rompighiaccio

lame da rasoio

taglierine

coltelli con lame lunghe oltre 6 cm

forbici con lame lunghe oltre 6 cm misurate dal fulcro

attrezzature per arti marziali dotate di una punta acuminata o di un’estremità affilata

spade e sciabole

Utensili da lavoro

Utensili che possono essere utilizzati per provocare ferite gravi o per minacciare la sicurezza degli aeromobili, tra i quali:

palanchini

trapani e relative punte, compresi trapani elettrici portatili senza fili

utensili dotati di lame o punte lunghe oltre 6 cm che possono essere utilizzati come armi, come cacciaviti e scalpelli

seghe, comprese le seghe elettriche portatili senza fili

saldatori

pistole con dardi e pistole fissachiodi

Corpi contundenti

Oggetti che possono essere utilizzati per provocare ferite gravi quando vengono usati per colpire, tra i quali:

mazze da baseball e da softball

mazze e bastoni, come manganelli e sfollagente

attrezzature per arti marziali

Sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari

Sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari in grado, o che sembrano essere in grado, di venir utilizzati per provocare ferite gravi o per minacciare la sicurezza degli aeromobili, tra i quali:

munizioni

detonatori e inneschi

detonatori e micce

riproduzioni o imitazioni di ordigni esplosivi

mine, granate e altri materiali militari esplosivi

fuochi d’artificio e altri articoli pirotecnici

candelotti e cartucce fumogene

dinamite, polvere da sparo ed esplosivi plastici.

Le regole sui liquidi

E’ vietato portare a bordo liquidi in quantità superiori a 100 ml. Questa regola è stata introdotta per motivi di sicurezza, per evitare che i passeggeri portino a bordo sostanze liquide che potrebbero essere utilizzate per creare esplosivi improvvisati. I liquidi devono essere trasportati in contenitori trasparenti e sigillati, e tutti i contenitori devono essere riposti in una busta di plastica trasparente richiudibile.

LAG (Liquidi, Aerosol e Gel)

acqua ed altre bevande, zuppe, sciroppi

creme, lozioni ed oli

profumi

spray

gel (incluso gel per capelli e per doccia)

contenuto di recipienti sotto pressione (incluse schiume da barba, altre schiume, aerosol e deodoranti)

paste (inclusi dentifrici)

miscele liquido/solido

ogni altro prodotto di analoga consistenza

A meno che tali liquidi non siano contenuti in recipienti individuali di capacità non superiore a 100 millilitri o equivalente (es. 100 grammi), da trasportare in una busta/sacchetto/borsa di plastica trasparente, richiudibile, completamente chiusa, di capacità non eccedente 1 litro (ovvero di dimensioni pari, ad esempio, a circa cm 18 x 20) separatamente dall’altro bagaglio a mano.

Per busta/sacchetto/busta di plastica trasparente richiudibile deve intendersi un contenitore che consente di vedere facilmente il contenuto, senza che sia necessario aprirlo e che sia dotato di un sistema integralmente sigillante, come zip oppure chiusure a pressione o comunque una chiusura che dopo essere stata aperta possa essere richiusa.

Dispositivi elettronici

Infine, ci sono alcune restrizioni sui dispositivi elettronici che possono essere portati a bordo. Ad esempio, le batterie al litio devono essere trasportate nel bagaglio a mano e non nel bagaglio da stiva. Inoltre, i prodotti elettronici che emettono onde radio, come telefoni cellulari, laptop e tablet, devono essere spenti durante il decollo e l’atterraggio.

In sintesi, quando si viaggia in aereo, è importante conoscere cosa non portare nel bagaglio a mano. Le regole possono variare a seconda della compagnia aerea e del Paese di destinazione, quindi è importante controllare le informazioni sulle restrizioni sui bagagli prima di partire. Seguendo queste regole, si può garantire un viaggio sicuro e privo di stress. Per un volo confortevole, ecco cosa portare in aereo per viaggiare come in first class e come vestirsi per viaggiare comodi in aereo.

