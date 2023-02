Vuole viaggiare in aereo con fucile d’assalto e munizioni: fermato a New Orleans

Ma come può venire in mente di andare in aeroporto con un fucile d’assalto e 163 proiettili? Per una volta vorremmo davvero porre la domanda al passeggero che è stato ovviamente fermato all’aeroporto internazionale Louis Armstrong di New Orleans (MSY)

I funzionari della TSA hanno detto che il passeggero di 52 anni voleva salire su un volo diretto a Houston quando gli addetti alla sicurezza hanno visto un vero e proprio fucile all’interno del bagaglio.

E’ intervenuto un agente di polizia che ha confiscato l’arma, una Palmetto PA-15 Multi AR caricata con 30 proiettili calibro 300. Sono stati trovati anche altri cinque caricatori per un totale di ben 163 priettili. Il passeggero rischia ora una sanzione da parte della TSA, con una multa che arriva a quasi 15.000 dollari.

E il bello, o il brutto, è che non è neanche un caso isolato. Proprio il giorno prima era stata confiscata una Glock ma il fatto più sconcertante è che nei primi due mesi dell’anno a New Orleans sono state sequestrate 14 armi, delle quali 13 erano cariche e pronte a far fuoco. Un vero e proprio problema per i voli interni negli USA, tanto che proprio in questi giorni è stata aumentato la multa massima da 13.910 dollari a 14.950 dollari.

Per dare l’idea del fenomeno, basti pensare gli agenti della TSA hanno trovato ben 6.301 armi da fuoco nei bagagli a mano durante il 2022. Un numero in costante aumento, se si considera che nel 202 erano state 5.972 rilevate nel 2021, ma nel 2012 erano state “solo” 1.549.

Chiaramente le leggi sul possesso di armi da fuoco che variano a seconda dello Stato creano confusione, ma è stranoto che non è possibile viaggiare accompagnati da qualsiasi tipo di arma. Negli Stati Uniti, i passeggeri che trasportano armi da fuoco devono dichiararle specificatamente alla compagnia aerea, e ovviamente devono essere scariche ed adeguatamente imballate in una custodia rigida chiusa a chiave. I passeggeri che non rispettano queste disposizioni possono anche essere arrestati per violazione delle armi da fuoco, a seconda delle leggi statali o locali vigenti nell’aeroporto mentre viene automaticamente revocata l’idoneità al programma PreCheck per almeno cinque anni.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.