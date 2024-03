Ford Tourneo Connect: arriva la versione plug-in ibrida

Ford ha annunciato un’importante novità per il Tourneo Connect, ampliando la gamma del suo versatile multi-activity vehicle con l’introduzione della motorizzazione Plug-In Hybrid. Questa nuova opzione, che arricchisce la già apprezzata gamma dei veicoli dell’Ovale Blu, promette di offrire un’esperienza di guida ancora più efficiente ed elettrificata, senza rinunciare alla flessibilità e alla versatilità che caratterizzano il modello, disponibile anche in versione a 7 posti.

La novità del Tourneo Connect Plug-In Hybrid risiede nella sua capacità di percorrere fino a 110 km in modalità completamente elettrica, rendendolo ideale per gli spostamenti urbani, anche nelle zone a traffico limitato.

Questa introduzione segna il completamento dell’elettrificazione della nuova generazione di people mover di Ford in Europa. La gamma ora comprende anche il compatto E-Tourneo Courier a cinque posti, l’E-Tourneo Custom a otto posti e il Tourneo Custom Plug-In Hybrid a nove posti, dimostrando l’impegno di Ford verso un futuro più sostenibile.

Oltre alla nuova motorizzazione, il Tourneo Connect vanta un abitacolo spazioso e confortevole, con tecnologie avanzate come il sistema di infotainment SYNC compatibile con Android Auto wireless e Apple Carplay, e un quadro strumenti digitale con doppio display da 10 pollici.

Il motore PHEV e le modalità di guida

Il Tourneo Connect Plug-In Hybrid, che sarà ordinabile a partire dall’estate con le prime consegne previste per l’ultimo trimestre dell’anno, combina un motore benzina EcoBoost da 1,5 litri con un motore elettrico, raggiungendo una potenza complessiva di 150 CV e 350 Nm di coppia. Dotato di un cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti, questo veicolo può essere ricaricato fino a 50 kW presso le colonnine a corrente continua o fino a 11 kW utilizzando la ricarica domestica a corrente alternata.

I conducenti possono scegliere tra diverse modalità di guida, tra cui EV Adesso per un’esperienza completamente elettrica, EV Auto per ottimizzare automaticamente l’uso dei motori in base alle condizioni di guida, EV Dopo per preservare l’energia della batteria, e EV Ricarica per mantenere un livello di autonomia definito dall’utente.

Le tecnologie di assistenza alla guida, già apprezzate nei modelli con motorizzazioni termiche, sono presenti anche nella versione elettrificata, garantendo la massima sicurezza con funzioni come il Pro Trailer Backup Assist, l’Adaptive Cruise Control con Stop & Go, il Lane-Keeping System e l’Exit Warning.

Versioni e allestimenti

Il veicolo sarà disponibile in due versioni: il Tourneo Connect PHEV a cinque posti e il più spazioso Grand Tourneo Connect PHEV a sette posti, quest’ultimo dotato di una terza fila di sedili rimovibile per aumentare lo spazio di carico fino a 3,1 m³.

Ford propone il Tourneo Connect Plug-In Hybrid in tre allestimenti: Trend, con dotazioni di serie complete; Titanium, che aggiunge finiture cromate e sistemi di assistenza aggiuntivi; e Active, dal look ispirato ai SUV con tetto panoramico e cerchi in lega da 17’’.

Infine, l’app FordPass migliora ulteriormente l’esperienza di utilizzo del Tourneo Connect PHEV, fornendo dati in tempo reale su autonomia, livello di carica della batteria e tempi di ricarica, oltre a funzioni pratiche come il controllo remoto delle porte e la localizzazione del veicolo.

