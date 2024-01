Ford Tourneo Courier è il compagno ideale per chi vive una vita dinamica e avventurosa. Con il suo design ispirato ai SUV, spazio interno generoso e opzioni di motorizzazione avanzate, questo Urban Activity Vehicle si adatta perfettamente a ogni necessità.

Dalla routine quotidiana alle escursioni del weekend, fino ai lunghi viaggi su strada, una vita in continuo movimento richiede un mezzo di trasporto versatile, elegante e capiente. Il nuovo Ford Tourneo Courier è stato progettato proprio per soddisfare queste esigenze. Questo Urban Activity Vehicle combina la praticità di un SUV con la maneggevolezza di una vettura cittadina, offrendo spazio a sufficienza per accogliere fino a cinque persone e un generoso bagagliaio per cani, attrezzature sportive o i bagagli di tutta la famiglia. Per gli amanti della tecnologia e del rispetto ambientale, Ford introduce la versione 100% elettrica E-Tourneo Courier.

Il nuovo Tourneo Courier si distingue anche per il suo design. L’esclusiva verniciatura bicolore della serie Active, i cerchi in lega eleganti e gli ampi passaruota hanno definito la sua identità distintiva sin dall’inizio. Ford ha curato ogni dettaglio, dalla griglia verticale con fari integrati che enfatizza robustezza e determinazione, al colore Bursting Green con la linea del tetto bianca, rendendo il Tourneo Courier Active un veicolo dallo spirito avventuroso e dal design ispirato ai SUV.

Il nuovo Tourneo Courier vanta una tecnologia all’avanguardia, che include il modem integrato3,4 per aggiornamenti software wireless e una consolle innovativa con il sistema multimediale SYNC 4 e un touchscreen da otto pollici. Il quadro strumenti digitale, la base di ricarica wireless e il supporto smartphone integrato rendono la vita a bordo più semplice e connessa.

Il rinnovamento del design ha portato a interni più ampi e versatili. Con oltre il 44% di spazio aggiuntivo nel bagagliaio e soluzioni intelligenti come scomparti integrati per riporre oggetti sporchi e sedili posteriori ribaltabili, il Tourneo Courier è l’alleato perfetto per ogni viaggio, offrendo posti a sedere comodi per cinque persone e un bagagliaio spazioso.

Il Tourneo Courier è disponibile in due versioni: la serie Titanium, elegante e confortevole che include cerchi in lega, dettagli cromati a decorazione di griglia anteriore e fari; e la serie Active che esalta lo stile avventuroso con rivestimenti neri, protezioni anteriori e posteriori, speciale design dei cerchi in lega e finiture dell’abitacolo esclusive.

Le dinamiche di guida del Tourneo Courier sono state ottimizzate per massimizzare il controllo e il comfort. Tutti i modelli Tourneo Courier sono alimentati da un motore a benzina EcoBoost da 1.0 litri con 125 CV, ovvero il 25% di potenza in più rispetto al modello precedente. Oltre al cambio manuale a sei marce, è possibile secgliere anche un nuovo cambio automatico a doppia frizione a sette marce. Inoltre, i sistemi avanzati di assistenza alla guida come il Lane-Keeping System e il Traffic Sign Recognition migliorano la sicurezza e la facilità di guida.

Copyright Image: Sinergon LTD