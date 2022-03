Non perdetevi il ritorno in TV di Valentino Rossi al debutto nelle quattro ruote coperte.

Valentino Rossi torna a correre? Sì ma non in MotoGP bensì in automobile. Il prossimo weekend debutterà ad Imola nel GT World Challenge 2022.

Rossi correrà con l’Audi R8 LMS GT3 del team WRX caratterizzata dall’ormai famosissimo 46 giallo sulla fiancata. Sul circuito di Termas de Rio Hondo invece i piloti della MotoGP si sfideranno nel Gran Premio di Argentina. QUI tutti gli Orari per seguire in GP in TV su Sky e gratis su TV8.

Valentino Rossi in diretta TV su Sky

Il round di Imola del GT World Challenge 2022 sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Action (canale 206).

Sabato 2 aprile

9:00 Prove Libere GT World Challenge

14:00 Pre-Qualifiche GT World Challenge

Domenica 3 aprile

9:00 Qualifiche GT World Challenge

15:00 Gara GT World Challenge

Calendario GT World Challenge 2022

Round Data Nazione Circuito R01 3 aprile Italia Imola R02 1 maggio Gran Bretagna Brands Hatch R03 15 maggio Francia Magny-Cours R04 5 giugno Francia Paul Ricard 1000km R05 19 giugno Olanda Zandvoort R06 3 luglio Italia Misano R07 31 luglio Belgio 24 Ore di Spa R08 4 settembre Germania Hockenheim R09 18 settembre Spagna Valencia R10 2 ottobre Spagna Barcellona

