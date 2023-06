La nuova Toyota Yaris Hybrid 2024, oltre ad incrementare la potenza e le prestazioni del powertrain Full Hybrid-Electric ed aumentare

l’efficacia degli avanzati sistemi di sicurezza attiva e assistenza alla guida, introduce una digital experience completamente rinnovata. Tra le novità troviamo un digital cockpit personalizzabile, un sistema multimediale più potente e intuitivo, connettività facile ed immediata e, per la prima volta, una digital key per aprire ed avviare la vettura.

Toyota Yaris Hybrid 2024: potenza e prestazioni

Gli aggiornamenti apportati al powertrain Full Hybrid-Electric di Yaris sono fondamentali per donare al modello maggiore appeal, offrendo sia prestazioni più elevate che un’esperienza di guida più coinvolgente e gratificante. Con la nuova Yaris, si potranno scegliere tra due propulsori Full Hybrid per conciliare al meglio le loro esigenze, beneficiando in ogni caso di livelli di emissioni molto ridotti.

Al suo debutto il powertrain da 1,5 litri che offre ora più potenza, più coppia e un piacere di guida più gratificante. Un nuovo sistema con un moto-generatore elettrico più grande e potente e modifiche al software e ai componenti della Power Control Unit portano un incremento della potenza totale da 116 CV / 85 kW a 130 CV / 96 kW. Le modifiche portano in dote anche un aumento significativo della coppia, con il valore massimo che aumenta del 30% su tutto il range di funzionamento del motore, da 141 Nm a 185 Nm.

Ciò si traduce in un’accelerazione notevolmente più brillante, non solo nello sprint 0-100 km/h, ma soprattutto nelle riprese a velocità sostenuta. Mezzo secondo in meno nello 0-100 km / h (9,2 secondi) e una sensibile riduzione nella ripresa da 80 a 120 km / h (7,5 secondi).

La nuova Yaris è quindi disponibile nella versione “Hybrid 115” e “Hybrid 130” (“130” in riferimento alla potenza portata a 130 CV / 96 kW). Gli allestimenti Premiere Edition e GR Sport saranno equipaggiati con il propulsore “Hybrid 130”.

Toyota Yaris Hybrid 2024: tecnologia a bordo

Con la nuova Yaris, Toyota introduce T-Mate che racchiude tutte le funzionalità avanzate che rendono l’auto più sicura e più facile da guidare e parcheggiare. Grazie al suo nuovo sistema multimediale e al modulo di comunicazione dati, Toyota offre la flessibilità e la convenienza degli aggiornamenti software over-the-air. Ciò significa che il Toyota Safety Sense e le funzioni multimediali possono essere aggiornati senza problemi e senza la necessità di portare l’auto in un centro di assistenza. Gli aggiornamenti possono essere scaricati mentre l’auto è in viaggio, pronti per essere installati nel momento più congeniale al guidatore.

L’utilizzo di una nuova telecamera e di un nuovo radar in grado rilevare oggetti ancora più distanti, sia in profondità che in ampiezza, consente un incremento significativo nella capacità del sistema di rilevare potenziali incidenti.

La nuova Yaris Toyota presenta inoltre una digital user experience completamente rinnovata. L’offerta comprende sia un digital cockpit completamente personalizzabile che un sistema multimediale più veloce e potente con nuove funzionalità. I display – 7 o 12,3 pollici per il

cruscotto digitale, 9 o 10,5 pollici per lo schermo del sistema multimediale, a seconda dell’allestimento – sono ai vertici della categoria in termini di dimensioni.

Il digital cockpit da 12,3 pollici presenta quadranti, informazioni e grafici ad alta definizione per un’ottima visibilità in tutte le condizioni di luce. L’aspetto è personalizzabile per adattarsi al mood del conducente e al tipo di viaggio grazie a quattro opzioni: Smart, Casual, Sporty e Tough. Il digital cockpit da 12,3 pollici è di serie sugli allestimenti top di gamma, tra cui Premiere Edition e GR Sport.

La digital transformation della nuova Yaris include, per la prima volta su una Toyota, la disponibilità di una smart digital key. Collegata all’app MyT, consente a un massimo di cinque utenti di accedere al veicolo utilizzando il proprio smartphone. È progettata per la massima comodità, in modo che gli utenti possano bloccare, sbloccare o avviare il proprio veicolo senza dover tirare fuori il telefono dalla borsa o dalla tasca.

Toyota Yaris Hybrid 2024: Premiere Edition

Al momento del lancio, la nuova gamma Yaris includerà una versione speciale Premiere Edition, un allestimento top di gamma che mette in mostra tutte le novità introdotte con il modello. L’allestimento sarà offerto con una nuova verniciatura bicolore Neptune Blue con tetto e montanti neri a contrasto.

Il blu si ritrova nelle cuciture a contrasto dei rivestimenti dei sedili e negli inserti su pannelli porta e strumentazione. Completano il look i cerchi in lega da 17 pollici neri lavorati dal design inedito. La Premiere Edition sarà disponibile anche nella verniciatura bicolore Platinum Pearl White o Silver Metallic.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.