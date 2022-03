Tutti gli orari MotoGP Argentina 2022 con tutte le gare del Motomondiale in diretta su SKY e NOW ed in differita su TV8 in chiaro e gratis.

Orari MotoGP Argentina 2022 – Il circus del Motomondiale è in viaggio verso il sud America per il Gran Premio Termas de Rio Hondo in programma in Argentina domenica 3 aprile, terzo round del Campionato del Mondo MotoGP 2022.

Dopo la vittoria di Enea Bastianini (Gresini Racing) in Qatar e di Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing) la Classifica MotoGP 2022 vede il pilota italiano al comando con 30 punti tra i piloti e la Casa austriaca al comando con 45 punti tra i costruttori. In Argentina è atteso il riscatto delle Ducati ufficiali e delle Suzuki. Ancora out Marquez alle prese con la diplopia.

MotoGP Argentina 2022: orari diretta SKY

A seguire gli orari delle dirette TV su SKY del GP di Termas de Rio Hondo (Argentina), in streaming anche su NOW.

Venerdì 1 aprile

14:00 Prove Libere 1 Moto3

14:55 Prove Libere 1 Moto2

15:50 Prove Libere 1 MotoGP

18:15 Prove Libere 2 Moto3

19:10 Prove Libere 2 Moto2

20:05 Prove Libere 2 MotoGP

Sabato 2 aprile

14:00 Prove Libere 3 Moto3 FP3

14:55 Prove Libere 3 Moto2 FP3

15:50 Prove Libere 3 MotoGP FP3

17:35 Qualifiche Moto3

18:30 Qualifiche Moto2

19:25 Prove Libere 4 MotoGP

20:05 Qualifiche MotoGP

Domenica 3 aprile

15:00 Warm Up Moto3

15:20 Warm Up Moto2

15:40 Warm Up MotoGP

17:00 Gara Moto3

18:20 Gara Moto2

20:00 Gara MotoGP

MotoGP Argentina 2022: orari differita TV8

A seguire trovate invece gli orari di TV8 per poter vedere il Gran Premio di Argentina in differita, in chiaro e gratis.

Sabato 2 aprile

21:30 Qualifiche Sintesi

Domenica 3 aprile

19:15 Gara Moto3 (Differita)

20:30 Gara Moto2 (Differita)

22:15 Gara MotoGP (Differita)

