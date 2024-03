Il prototipo Desmo450 MX di Borgo Panigale, portato in gara da Alessandro Lupino, vince la prima manche e chiude al secondo posto assoluto all’esordio Ducati nel Motocross.

Alessandro Lupino in sella alla Ducati Desmo450 MX, ha ottenuto sia la pole position che il trionfo nella manche inaugurale, segnando un esordio vincente nel Campionato Italiano Motocross Pro-Prestige MX1 e assicurandosi il secondo gradino del podio nel complesso del primo round del 2024.

Questo prototipo segna l’ambizioso ingresso di Ducati nel mondo del motocross specialistico, inaugurando il primo passo verso lo sviluppo di un’intera linea di motociclette da off-road. Durante la prima prova svoltasi sul Circuito Internazionale di Mantova, l’otto volte vincitore del titolo nazionale si è distinto per aver marcato il tempo migliore sia nelle sessioni di prova libera che in quelle di qualificazione, mantenendo la testa della gara sin dal via fino al termine della prima manche. Nonostante un avvio complesso nella seconda manche, Lupino ha realizzato una rimonta spettacolare, finendo settimo e conquistando la seconda posizione nella classifica di giornata.

Le gare di domenica hanno offerto al team di ingegneri di Ducati l’opportunità di acquisire dati cruciali per proseguire nell’evoluzione della Desmo450 MX che, al suo esordio, ha già dimostrato l’efficacia del suo impianto tecnico. L’essenza del progetto Ducati per il fuoristrada si focalizza su una ricerca incessante di leggerezza estrema, sull’impiego di componenti di alta qualità e su motorizzazioni con una curva di potenza estremamente vasta, resa possibile dall’adozione del sistema Desmodromico, distintivo delle motociclette sportive di Borgo Panigale, dalle MotoGP in giù.

La successiva tappa del Campionato Italiano Motocross è prevista per il 27 e 28 aprile sul circuito di Cingoli (MC). Intanto, i test sulla Desmo450 MX continueranno, vedendo l’impiego di Alessandro Lupino e Tony Cairoli, quest’ultimo presente a Mantova per offrire il suo sostegno al compagno di squadra e salutare i fan. Ne vedremo delle belle… Stay Tuned!

Copyright Image: Sinergon LTD