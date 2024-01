Boot di Düsseldorf 2024: tutte le novità di Lomac

Il Boot di Düsseldorf 2024 si terrà dal 20 al 28 gennaio presso il Messe di Düsseldorf. Lomac esporrà il meglio della sua produzione al pubblico mitteleuropeo, consolidando la sua presenza nel panorama nautico.

I visitatori avranno l’occasione unica di ammirare da vicino alcuni dei modelli più rappresentativi di Lomac. Tra questi spiccano il Turismo 9.5, presentato in anteprima mondiale allo scorso Cannes Yachting Festival, l’Adrenalina 8.5, noto per le sue performance eccezionali e tenuta di mare, e l’iconico GranTurismo 12.5, che per l’occasione sarà equipaggiato con i nuovi motori Yamaha XTO da 2 x 450 hp.

Il modello Turismo 9.5 si distingue per il suo design aggressivo e filante, ereditando e valorizzando i tratti stilistici del rinomato Turismo 7.0, ma beneficiando di una maggiore lunghezza dello scafo. Il design heavy duty, la poppa spaziosa con dinette trasformabile in prendisole, una seduta ergonomica per pilota e copilota con frigorifero integrato, e un ampio prendisole di prua, ne fanno un modello di spicco. La console di guida, con un design futuristico e accattivante, è ulteriormente valorizzata dalle maggiori dimensioni, offrendo anche un locale sotto consolle multifunzionale.

La gamma Adrenalina si contraddistingue per le sue alte prestazioni, con modelli che superano i 50 nodi di velocità massima, garantendo un perfetto equilibrio tra raffinatezza e sportività. Il GranTurismo 12.5, invece, combina performance e sportività con comfort, abitabilità e sicurezza, senza rinunciare a un’estetica aggressiva e filante. Questi maxi-rib, molto richiesti anche come luxury-tender, sono un esempio di cura meticolosa del dettaglio.

Lomac offre inoltre la possibilità di personalizzare ulteriormente il proprio scafo. Una vasta gamma di colori, tessuti, tappezzerie, cuciture, rivestimenti e accessori originali è a disposizione per rendere unico ogni modello. La collaborazione con DFactory permette di creare pattern grafici personalizzati con una speciale pellicola PPF, che protegge il battello dai raggi UV e dall’usura.

Tutti gli scafi esposti vantano il design di Federico Fiorentino e carene ottimizzate con software CFD, utilizzando materiali leggeri e robusti come le fibre aramidiche. Questa tecnica costruttiva avanzata garantisce prestazioni e efficienza di navigazione al top.

