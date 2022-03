CRN M/Y RIO: prime prove in mare per il nuovo bespoke yacht

Il nuovo 62m ha concluso con successo i primi test in mare aperto.

CRN M/Y RIO, dopo lo spettacolare varo, lo yacht M/Y RIO, ultima opera d’arte true custom in acciaio e alluminio di CRN, ha iniziato con successo le prime prove in mare.

Il nuovo 62 metri è partito dalla Superyacht Yard di Ancona per una serie di prove di collaudo e prove funzionali; i primi controlli, a opera degli ingegneri e dei tecnici altamente specializzati CRN e di tecnici esterni, hanno verificato gli standard di eccellenza e qualità progettuale e costruttiva dello yacht attraverso le sue prestazioni e il livello di comfort.

CRN M/Y RIO è stato progettato e costruito da CRN in stretta collaborazione con lo studio di design e architettura Omega Architects, che ha curato il concept degli esterni, e con lo studio di design Pulina Exclusive Interiors, che si è occupato degli interni.

CRN M/Y RIO: caratteristiche

Con un gross tonnage di 1218, una lunghezza di 62 metri e un baglio di 11,20 mt, il nuovo bespoke yacht può accogliere a bordo, nei suoi quattro ponti, fino a 12 ospiti, tra suite armatoriale – situata sul main deck – e 5 cabine ospiti di cui 2 vip – una posta nel main deck a prua e una nel lower deck a poppa – e 3 suite nel lower deck.

Lo yacht è dotato di due motori Caterpillar 3512C e può raggiungere una velocità massima di 15 nodi e di crociera di 12 nodi. M/Y RIO è un’opera unica, sartoriale e altamente artigianale dal forte carattere sportivo espresso dalle linee tese e filanti dello scafo e dalla prua quasi verticale.

Lo yacht riflette appieno la personalità di un armatore appassionato della vita di bordo e si distingue per una sapiente distribuzione e valorizzazione degli spazi, con vaste e luminose zone living interne ed esterne che consentono di vivere un’inconfondibile esperienza di crociera condivisa.

