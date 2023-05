Nuova Hyundai i20: design rinnovato, tecnologia e motorizzazioni

Hyundai ha introdotto la Nuova i20, una vettura con un design rinnovato e di grande impatto che presto sarà disponibile sulle strade. Inoltre, grazie alle avanzate caratteristiche di sicurezza e connettività, Hyundai offre uno dei pacchetti più completi nel segmento B.

Il design di nuova i20 di Hyundai

La Nuova i20 di Hyundai presenta un look esterno elegante e moderno. Il paraurti anteriore e la griglia del radiatore sono stati ridisegnati per creare un aspetto elegante e sportivo. Al posteriore, la Nuova i20 presenta un nuovo paraurti e gruppi ottici dal design rivisitato. I cerchi in lega da 16 e 17 pollici sono stati anch’essi aggiornati con linee accattivanti. I fari posteriori a LED e la firma luminosa dinamica enfatizzano il suo look audace.

Nonostante le dimensioni compatte tipiche del segmento B, la Nuova i20 offre un ampio spazio interno e un bagagliaio di 352 litri, che può essere ampliato a 1.165 litri abbattendo i sedili posteriori.

Interni con tecnologia avanzata

La Nuova i20 è dotata delle più recenti funzioni di connettività per rendere l’esperienza di guida ancora più comoda e pratica. Queste includono porte USB di tipo C, eCall di seconda generazione basato sulla rete 4G e aggiornamenti delle mappe Over-the-Air (OTA).

La vettura offre anche un cluster digitale da 10,25 pollici, un display touchscreen per l’infotainment dello stesso formato, compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, un caricatore wireless per smartphone e gli ultimi servizi telematici Bluelink®.

Sicurezza avanzata e assistenza alla guida

La Nuova i20 è dotata di sistemi Hyundai Smart Sense di serie, che includono il Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) per “Città”, “Extraurbano” e “Pedoni”, con l’aggiunta della funzionalità “Ciclisti”. Il sistema FCA aiuta a rilevare ed evitare possibili collisioni in presenza di ostacoli. Il Lane Following Assist (LFA), invece, assicura che il veicolo rimanga nella corsia di marcia corrente.

E’ presente lo Smart Cruise Control basato sul sistema di navigazione (NSCC), che utilizza le informazioni di navigazione del veicolo per adattare la velocità in modo anticipato, ad esempio nelle curve o nelle rettilinee dell’autostrada, garantendo una guida ancora più sicura.

L’auto è disponibile con un sistema audio premium BOSE per un’esperienza acustica di alta qualità.

Motorizzazioni efficienti per Hyundai i20

La Nuova i20 offre due opzioni di propulsore. È possibile scegliere tra il motore 1.0 T-GDi mild hybrid a 48 volt da 100 CV o il motore benzina 1.2 MPI da 84 CV. Progettato per garantire massima efficienza e prestazioni, il sistema mild hybrid a 48 volt contribuisce a ridurre i consumi di carburante e le emissioni di anidride carbonica.

Entrambe le motorizzazioni sono disponibili con il cambio a doppia frizione a sette marce (7 DCT) o il cambio manuale intelligente a sei marce (iMT), offrendo un’esperienza di guida fluida e reattiva. Inoltre, grazie alla funzionalità “coasting”, l’iMT è in grado di disaccoppiare il motore dalla trasmissione quando l’acceleratore viene rilasciato, consentendo al veicolo di entrare in modalità “coasting” anche a motore spento, contribuendo così al risparmio di carburante.

