Casco moto CGM 127 Deep: il jet sportivo protagonista in città

Casco moto CGM 127 Deep: il miglior compagno per chi si muove in città è jet, ideale per gli spostamenti in moto o in scooter nei tragitti urbani quotidiani, ma anche utilizzabile nelle escursioni fuoriporta, ad esempio per una giornata al lago o in campagna.

Casco moto CGM 127 Deep: caratteristiche

Il 127 Deep si distingue per l’eleganza delle forme, cui si abbina una robusta struttura della calotta, con omologazione ECE 22.06; il design è ottimizzato per ridurre la resistenza all’aria e allo stesso tempo rendere costante il flusso d’aria incanalato nelle prese d’aria frontali a doppia regolazione.

In versione standard si presenta equipaggiato con uno spoiler posteriore adatto alla guida in città, facilmente sostituibile con uno dalla superfice più estesa che migliora la stabilità a velocità sostenute, incluso nella confezione. Realizzato in due misure di calotta esterna per un miglior comfort di calzata, è dotato di interni termoformati esagonali in Extracool, con predisposizione interfono e per l’uso di occhiali.

L’ampia visiera esterna, basculante per una migliore aderenza alle guarnizioni, è dotata di profili aerodinamici ed è predisposta per Pinlock 70; la visiera parasole interna a scomparsa è azionabile con il cursore laterale. Tra le altre dotazioni, sono da citare la fibbia micrometrica, l’elastico fermacinturino tricolore, l’anello antifurto e la predisposizione per alloggiare interfoni e dispositivi bluetooth.

Disponibile in versione monocromatica, tra cui spicca la tonalità Petrolio satinato davvero di tendenza, 127 Deep è declinato nell’offerta di colore con grafiche più aggressive, per soddisfare anche il più esigente degli urban biker.

