Scorpion EXO-491: il nuovo casco integrale perfetto per l’uso quotidiano

Il casco touring perfetto sia per l’uso quotidiano, sia per le gite “fuoriporta”.

Per chi è alla ricerca di un integrale elegante e alla moda, ma insieme versatile e razionale, il casco Scorpion EXO-491 è probabilmente la scelta migliore. EXO-491 è il successore di un casco di grandissimo successo, l’EXO-490, ed è dotato di tutte le migliori caratteristiche e delle funzioni più avanzate.

EXO 491 è un casco GT dalle grandi qualità. Dotato di visiera trattata con procedimento anti-graffio, è predisposto per l’applicazione sulla stessa del sistema Pinlock MaxVision (optional). Dotato di visierino parasole retraibile con trattamento antifog “SpeedView”, ha gli interni removibili e lavabili rivestiti del nuovo ed esclusivo tessuto Kwikwick-C capace di garantire il massimo della traspirazione e del comfort mantenendo la testa e il volto freschi e asciutti in ogni condizione.

Grazie alla calotta disponibile in tre diverse misure realizzata in componenti policarbonati avanzati di ultima generazione, Exo 491 è leggero, resistente e confortevole ed è il casco touring perfetto sia per l’uso quotidiano, sia per le gite “fuoriporta”.

Scorpion EXO-491: caratteristiche

Il sistema di blocco/sblocco della visiera assicura, oltre ad una chiusura perfettamente ermetica, la possibilità di assumere tre diverse posizioni: Aperta – Chiusa – Lievemente aperta, in modo da far passare un piccolo refolo d’aria. Grazie all’Ellip-Tec, la visiera può essere sostituita in poche facili mosse e senza l’utilizzo di utensili. Dotata di molle più potenti per garantire un serraggio totalmente ermetico e più silenzioso lungo la linea della guarnizione.

La visiera solare interna Speedview è estremamente pratica e comoda. Con un semplice gesto della mano sarà possibile abbassarla o alzarla facendo così variare l’intensità della luce che andrà a colpire i vostri occhi.

Estremamente efficace, anallergico oltreché dolce e gradevole al tatto, il nuovissimo tessuto di rivestimento interno KwickWick-C offre il massimo della traspirazione e del comfort mantenendo la testa e il volto freschi e asciutti in ogni condizione. I cuscinetti interni KwikFit consentono di mettere e togliere agilmente i modelli di occhiali più usati.

Omologato ECE R22-06, il casco Exo 491 è disponibile in 8 taglie che vanno dalla XXS alla XL.

