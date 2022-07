Nella settimana compresa tra lunedì 11 Luglio e domenica 17 Luglio 2022 saranno posizionati come sempre autovelox e Tutor sia sulle autostrade sia sulle strade statali e provinciali di tutto il Lazio

Come ogni settimana pubblichiamo l’elenco delle posizioni degli autovelox nel Lazio, valido fino a domenica 17 Luglio 2022. Si tratta delle consuete operazioni di controllo della velocità da parte della Polizia Stradale, che comunica come sempre le località nelle saranno effettuate le verifiche.

Non sono previsti controllo nelle date: martedì 12 Luglio, mercoledì 13 Luglio e venerdì 15 Luglio.

Vi raccomandiamo di seguire sempre le regole del Codice della Strada e di moderare la velocità. In ogni caso, per chi fosse interessato, qui i nostri consigli per i dispositivi legali anti autovelox da avere sempre in automobile.

Autovelox nel Lazio fino al 17 Luglio

14/07/2022

Strada Statale SS / 2 Cassia VT

16/07/2022

Autostrada A / 12 Roma – Civitavecchia RM

17/07/2022

Autostrada A / 24 RM

