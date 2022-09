TecnoRib Cannes Yachting Festival 2022: Pirelli 50, ammiraglia della linea Walkarounds di TecnoRib, sarà tra i protagonisti del Cannes Yachting Festival. Accanto al walkaround di 15 metri firmato da Mannerfelt Design Team saranno esposti un Pirelli 42 e due modelli del Pirelli 35: l’esemplare che si è aggiudicato il Red Dot Design Awards 2022 e un secondo modello entrofuoribordo. Per la prima volta sarà dunque esposta la linea Walkarounds al completo.

TecnoRib Cannes Yachting Festival 2022: tutte le novità Pirelli

Pirelli 50, pensato per un uso versatile (crociera giornaliera o di medio raggio e chase boat di un superyacht), si presenta con un look aerodinamico e contemporaneo che richiama il family feeling della gamma. Ocke Mannerfelt, fondatore del Mannerfelt Design Team, ha firmato la carena planante a due step, che combina il massimo grado di stabilità e sicurezza a prestazioni eccezionali, mentre il figlio Ted, oggi a capo dello studio, si è occupato del design della coperta.

Il layout esterno consente un‘estrema libertà di movimento e tutto il camminamento perimetrale è protetto dalle murate e servito da due lunghi corrimano nascosti alla vista. Il prendisole di poppa è provvisto di schienale a pantografo e alle spalle del solarium c’è una dinette, con un tavolino in teak. La zona bar/cucina è coperta dalla prosecuzione dell’hard top e provvista di un mobile con lavandino, piano cottura tre frigoriferi e icemaker.

La zona di guida prevede una plancia di comando con tre sedute ed è in posizione rialzata per una maggiore visibilità, mentre l’area di prua è arredata con divano e prendisole. Il sottocoperta, dal design contemporaneo e curato nei minimi dettagli, offre due cabine doppie e un bagno. La motorizzazione del primo esemplare è affidata a due fuoribordo Mercury Verado da 600 cavalli ciascuno per una massima di 50 nodi, mentre l’esemplare presente a Cannes monterà una coppia di entrofuoribordo Volvo Penta D6 da 440 cavalli che permettono di raggiungere i 52 nodi.

Oltre al 50 ci sarà il Pirelli 42, primo modello della gamma in ordine cronologico, che ha dato il via all’evoluzione dello stile e della filosofia dei maxi rib di TecnoRib, ponendosi come uno passo in avanti del processo creativo iniziato con il Pirelli 1400. È lungo 13,1 metri, per 4,1 metri di larghezza, può essere attrezzato secondo le esigenze del proprietario e permette di accogliere molti ospiti in un comfort inatteso su queste dimensioni. Il modello esposto a Cannes è motorizzato con una coppia di entrofuoribordo Volvo Penta D6 da 400 cavalli ma è possibile installare motorizzazioni diverse, sia a diesel che a benzina, fino a una potenza massima di 1350 cavalli.

Il Pirelli 35, infine, è il modello più piccolo della linea, con 11,2 metri di lunghezza e una larghezza di 3,80 metri, provvisto come gli altri due di carena planante a due step e una velocità massima sopra i 50 nodi. È disponibile in versione fuoribordo o entrofuoribordo e a Cannes saranno presenti due esemplari. Il primo è un fuoribordo con doppia motorizzazione Mercury da 300 cavalli ed è il modello che ha vinto il Red Dot Design Award 2022, a conferma del successo del percorso di rinnovamento della gamma, iniziato nel 2020, che ha interessato design e prestazioni. Il secondo esemplare, invece, è un entrofuoribordo e monta due motori Mercury da 270 cavalli.

In esposizione ci sarà poi anche un modello in scala del nuovo Pirelli 30 il cui debutto è previsto al boot di Düsseldorf in programma a gennaio 2023.

