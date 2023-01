Caberg Horus X è il casco apribile dell’azienda bergamasca pensato per soddisfare le esigenze di chi ama fare lunghi viaggi ma anche per

chi usa la propria moto o scooter per spostarsi in ambiente urbano ed extraurbano grazie alla doppia omologazione P/J che permette sia l’utilizzo con mentoniera aperta (configurazione J) sia l’uso con mentoniera chiusa (configurazione P) in conformità con i test omologativi previsti dalla normativa ECE 22.06 P/J .

Caberg Horus X: le caratteristiche

Un casco confortevole, sicuro e con caratteristiche tecniche altamente innovative tra cui la possibilità di tenere la mentoniera del nuovo casco Horus X sempre vicina e compatta alla calotta limitando l’effetto vela quando si circola con mentoniera sollevata grazie alla presenza di punto di rotazione della mentoniera diverso da quello della visiera.

Il nuovo Flip Up di casa Caberg non rinuncia a dire la sua anche in termini di design. Horus X è un casco elegante, grintoso e dalle colorazioni accattivanti. Il casco monta la visiera Panoramic Ultrawire Visor in grado di offrire un campo di visione tra i più ampi della sua categoria grazie ad un’apertura frontale pari a 82°, che consente agli appassionati di mototurismo di immergersi completamente nei panorami e nei paesaggi che si incontrano durante i viaggi in moto in totale sicurezza, diminuendo infatti notevolmente tutti i movimenti della testa necessari per tenere sotto controllo le informazioni sul cruscotto moto e GPS senza mai perdere di vista la strada davanti a sé.

Horus X è inoltre dotato della lente antiappannante Pinlock Max Vision indispensabile quando si incontrano condizioni meteo come pioggia e umidità e della visiera parasole integrata Double Visor Tech, facile da manovrare anche quando si usano i guanti tecnici per merito del comando posto sul lato sinistro del casco.

Un’altra particolarità interessante del casco è il sistema di ventilazione che è composto da una presa d’aria regolabile sul mento, una grande presa d’aria regolabile nella parte superiore e da due estrattori d’aria posti sul retro del casco. Grazie ai canali presenti nella calotta interna il casco apribile Horus X garantisce l’ideale livello di ventilazione anche nei mesi più caldi senza rinunciare alla silenziosità quando si viaggia a velocità sostenute.

Per gli interni del suo nuovo modello 2023 Horus X, Caberg ha scelto i migliori materiali presenti in commercio utilizzando tessuti traspiranti, totalmente amovibili e lavabili, garantendo un ottimo comfort in qualsiasi condizione climatica e il massimo della traspirabilità.

Grazie agli spazi presenti nella calotta interna, Horus X è predisposto per essere accessoriato con il nuovo sistema Caberg Pro Speak Evo, che permette di comunicare non solo con il proprio telefono cellulare e con il proprio passeggero, ma anche di collegarsi ad un GPS ed ascoltare musica attraverso il telefono o un lettore Mp3.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.