Casco cross Airoh Strycker e la maschera Blast XR1 è la combinazione più amata dagli appassionati del mondo off road, sono i compagni ideali per gli amanti del fuori strada che vogliono semplicemente vivere a pieno la propria passione, senza compressi su protezione, performance e stile.

Casco cross Airoh Strycker: caratteristiche

Strycker, il prodotto Airoh dalla linea aggressiva e dal design originale, tra i primi caschi ad ottenere l’omologazione ECE 22 06, riunisce sistemi tecnologici innovativi e tutta la qualità del brand in un prodotto dedicato agli amanti del fuoristrada.

Realizzato in HPC (High Performance Composite), il casco è estremamente leggero e dinamico; le sue tre diverse calotte assicurano la migliore vestibilità possibile. Per proteggere il rider lungo tracciati di qualsiasi tipo, Strycker è dotato della tecnologia AMS2, lo speciale sistema capace di dissipare l’energia cinetica in caso di impatti angolari.

Per garantire il massimo comfort, inoltre, Strycker possiede interni ipoallergenici, traspiranti, completamente sfoderabili e muniti di sistema AEFR (Airoh Emergency Fast Release), la tecnologia Airoh che permette la rapida e facile rimozione dei guanciali in caso di emergenza.

Il sistema di ventilazione del casco è composto da ben cinque prese d’aria che, assieme agli estrattori posteriori, garantiscono veloce ricircolo ed evitano fastidiose infiltrazioni.

La maschera Blast XR1

La linea di maschere da moto Blast XR1 è stata ideata e realizzata per enfatizzare il piacere di guida, garantendo un ottimo campo visivo per godere a pieno, e in sicurezza, ogni singolo momento. Grazie alle caratteristiche e alla qualità dei materiali utilizzati, Blast XR1 garantisce un comfort ottimizzato ed una vestibilità ergonomica che permette alla maschera di adattarsi alla maggior parte dei caschi.

Tra le sue caratteristiche si include un triplo strato di schiuma per ottimizzare la gestione dell’umidità e l’elastico con inserti in silicone che ne aumentano il grip rendendola stabile in qualsiasi situazione di utilizzo. Il trattamento anti-fog e il sistema di ventilazione della maschera, enfatizzano un’ampia visibilità in ogni condizione.

In ultimo, la linea Blast XR1, grazie ai suoi accessori, può essere personalizzata: grazie alla possibilità di scegliere tra una combinazione di nove varianti colore dell’elastico e cinque di lenti, permettendo di abbinare la maschera alla propria moto e abbigliamento oltre che, naturalmente, al proprio casco Airoh.

