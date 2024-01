Le nuove tariffe Ionity rendono la ricarica rapida molto conveniente

Le nuove tariffe Ionity risultano molto convenienti per chi sottoscrive Ionity Passport, l’abbonamento che scende da 11,99 a 5,99 € al mese.

Le tariffe Ionity fanno una gradita sorpresa a chi viaggia elettrico: abbassano i prezzi. La tariffa mensile Passport si riduce del 50%, passando da 11,99 €/mese a 5,99 €/mese che permettono di ricaricare a 0,59 €/kWh a tutte le colonnine, contro i 79 centesimi della tariffa base.

La scelta di Ionity arriva in un momento in cui tutti gli operatori italiani hanno alzato i prezzi e rimosso gli abbonamenti, con punte di 0,99 €/kWh nel caso di Enel X. Ciò rende la joint venture paneuropea uno degli operatori più convenienti, insieme paradossalmente ai Supercharger di Tesla, aperti a tutti da un anno e con tariffa tra 0,46 e 0,51 €/kWh.

Le tariffe Ionity per pagare poco e ricaricare fino a 350 kW

Le tariffe Ionity un tempo, sia quando ho viaggiato per la prima volta in elettrico sia quando sono andato fino a Oslo, erano in assoluto le più care. Ma nel periodo dell’inflazione (o speculazione?) che ha visto tutti gli operatori italiani aumentare i prezzi senza motivazioni e, allo stesso tempo, togliere gli abbonamenti, paradossalmente è finita per essere una delle più convenienti.

Soprattutto se consideriamo che sono colonnine ad alta potenza, fino a 350 kW nei casi più recenti, e collocate in autostrada quando non gestita da ASPI o a ridosso delle principali arterie.

L’Italia continua ad essere il più caro d’Europa

In molti paesi europei, come la Danimarca, ma anche Svezia, Norvegia e Austria, dal 23 gennaio 2024 Ionity ha abbassato anche i prezzi al kWh. Questa riduzione non ha riguardato il Bel Paese, che in generale continua ad essere uno dei più cari d’Europa dove ricaricare l’auto elettrica. Facendo il confronto con la Francia, per esempio, si parla di 20 centesimi in più al kWh.

Un paradosso, dovuto ai costi dell’energia ma anche a quelli di gestione e infrastrutturazione, e che però succede nel Paese che più fatica ad adottare le auto elettriche rispetto a tutti gli altri.

Copyright Image: Sinergon LTD