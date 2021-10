1 di 11: Livree aerei di linea

Le livree speciali degli aerei di linea sono qualcosa di magico ed in alcuni casi rappresentano dei piccoli capolavori. La loro importanza in volo è andata via via aumentando, di pari passo con l’incremento dei passeggeri durante la storia del trasporto aereo di massa.

Possiamo tranquillamente affermare che inizialmente, agli albori, le linee aeree adottavano uno disegno unico per tutti i lo aerei, al solo scopo di distinguersi dalle altre. Molto velocemente però ci si è accorti che quel disegno era in pratica una sorta di pubblicità costante in ogni scalo, oltre al fatto che i passeggeri erano in grado di riconoscere facilmente le diverse compagnie, proprio in base ai vari disegni adottati. A partire dagli anni 70 sono apparsi i primi schemi differenziati per aereo all’interno della stessa linea aerea e se guardiamo lo sviluppo di questa forma d’arte fino ad oggi, scopriamo un mondo veramente variegato ed interessantissimo.

Le 10 più belle livree degli aerei di linea

Quali sono le più belle al momento? Difficile da dire perché ovviamente si è legati anche al gusto personale ma proviamo insieme a vedere quelle ritenute migliori, le prime 10, appoggiandoci anche al giudizio degli spotters che le scovano in ogni angolo del mondo. Nelle prossime pagine, la nostra selezione.

Ovviamente si tratta di un campione che ci obbliga a tralasciarne qualcuna, ma queste sono tra le più originali prodotte egli ultimi anni. E non pensate che sia solo un gioco, logo livrea e occasioni speciali per ridipingere i propri velivoli sono argomenti sempre più importanti per i principali vettori nel mondo, che richiedono anche un notevole sforzo economico.

Un piccolo esempio? Il costo per riverniciare ogni singolo aeroplano può superare i 300.000 dollari e richiede un fermo macchina di almeno due settimane. Spesso poi vengono ingaggiati veri e propri artisti che danno un valore aggiunto al lavoro finale, ma che ovviamente fanno lievitare i costi.