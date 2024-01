Volo Emirates da ricordare: madre e figlia uniche passeggere

Una madre e sua figlia sono state le sole passeggere in Economy su un volo Emirates dalle Seychelles a Dubai. Il video del loro viaggio è diventato virale su TikTok.

Una madre e sua figlia si sono ritrovate le sole passeggere di un volo Emirates dalle Seychelles a Dubai. Zoe Doyle e sua madre, Kimmy Chedel, si sono rese conto che il loro volo di ritorno in Svizzera sarebbe stato decisamente particolare non appena sono salite a bordo e hanno visto le numerose file di sedili vuoti.

Il viaggio di quattro ore verso Dubai è stato documentato da Doyle in un video diventato virale su TikTok, raggiungendo oltre un milione di visualizzazioni dal suo caricamento.

Il video mostra Doyle mentre prova il copricapo delle assistenti di volo di Emirates, danza lungo il corridoio deserto e crea “angeli di neve” sul pavimento vicino a un’uscita di emergenza, suscitando probabilmente sgomento negli assistenti di volo e in tutti noi.

“Non avevamo idea di essere le sole. C’erano altri quattro passeggeri in prima classe, ma erano in una zona separata, quindi eravamo praticamente sole” ha spiegato Doyle.

La bassa stagione dovuta alla stagione dei monsoni alle Seychelles, unita al fatto che fosse il giorno di Natale, ha probabilmente contribuito alla scarsa affluenza di passeggeri. Vista la presenza di passeggeri in First Class, le due non hanno potuto accedere alla cabina più esclusiva di Emirates, ma gli assistenti di volo hanno comunque offerto loro un tour del resto dell’aereo e si sono uniti al divertimento.

C’è da dire che ogni tanto può capitare di essere l’unico passeggero a bordo, come era capitato lo scorso anno su un volo Jet2.

